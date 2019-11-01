رياضة

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
نور الشربيني
نور الشربيني
فازت المصرية نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بنتيجة (3-1) في مواجهة استغرقت 41 دقيقة، حيث حسمت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-4، لكن رنيم الوليلي عادت وحسمت الثاني لصالحها بنتيجة 11-9، وعادت الشربيني للتقدم مرة أخرى وحسمت الثاني بنتيجة 11-5، وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لتفوز بالمباراة وتتوج البطولة.
وبفوز نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش، أصبحت أكثر لاعبة مصرية تفوز باللقب، وحققت اللقب للمرة الثانية على حساب رنيم الوليلي، حيث فازت باللقب للمرة الأولى في 2016 عندما أقيمت بالجونة، بينما فازت الوليلي بالبطولة على حساب الشربيني مرة واحدة وكانت في 2017 بمدينة مانشستر الإنجليزية. ويعد نهائي موسم
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نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

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