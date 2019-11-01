الكينج يغني على كرسي.. 8 مشاهد من افتتاح «الموسيقى العربية»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ م

افتتحت اليوم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان الموسيقي العربية، والذي يقام فى الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر الجاري. وتتواصل حفلاته لمدة 12 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "الكبير ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وتضم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، بمشاركة 92 فنان من 7 دول عربية هى: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة عمان، وحرص على الحضور عدد من الإعلاميين منهم لميس الحديدي ومفيد فوزي.

1- بدأت المظاهر الاحتفالية فى ساحة الأوبرا، حيث قدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضا على مسارح خارجية أعدت خصيصا لهذه المناسبة، ثم تم افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الأول للفنان المكرم حمدى زايد بقاعة صلاح طاهر، والثانى بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عملا لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير، بعدها

1- بدأت المظاهر الاحتفالية فى ساحة الأوبرا، حيث قدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضا على مسارح خارجية أعدت خصيصا لهذه المناسبة، ثم تم افتتاح معرضين لفنون الخط العربى الأول للفنان المكرم حمدى زايد بقاعة صلاح طاهر، والثانى بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عملا لفنانات هذا المجال بقاعة زياد بكير، بعدها انتقل الحضور إلى بهو المسرح الكبير لتفقد معرض بعنوان "من أغانى الأفلام" يضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية لكبار نجوم الغناء الذين أثروا السينما المصرية باعمال خالدة.



2- كرمت وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم: المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقى)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهنى، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربى، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، وسبق ذلك كلمات لكل من رئيس الأوبرا والمهرجان ومدير المهرجان والمؤتمر.



3- عُرض للمكرمين في المهرجان، مقتطفات في فيلم قصير يحمل أشهر أعمالهم سواء الغنائية أو التلحينية أو الشعرية.



4- قال مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، إن مهرجان الموسيقي واحدا من المهرجانات الرائدة في العالم، فيما قالت وزيرة الثقافة أن الدورة تتزامن مع ذكري مرور 150 عاما على تأسيس أول دار أوبرا في مصر/ التي كانت منارة للفنون الجادة، وهو الأمر الذي يؤهل دار الأوبرا لتكون حافظا لتراث الموسيقي، مشيرة إلى أن الموسيقى تطهير للنفوس، خاصة في ظل ما يواجه الوطن من صعوبات، ولفتت إلى أن المهرجان ذكرها برتيبه الحفني مؤسسة هذا المهرجان.



5- عرض فيلم قصير للكينج محمد منير يحوي أشهر خطواته الفنية، ومقطفات من حفلاته، إلى جانب مقاطع من أشهر أغانية، وتفاعل الجمهور مع الأغاني بالتصفيق.



6- تواجد الكينج محمد منير في الحفل رغم تعرضة لانزلاق غضروفي، وقام بالغناء وهو جالس على كرسي، وقدم عددا من أشهر أغانية منها "ياليلة عودي"، وبعدها تقدمت الوزيرة إيناس عبد الدايم لتسلمه درع التكريم، وقال منير إن مصر بلد عظيمة وكبيرة، مشيرا إلى أنه تشرف بتكريمه من مهرجان الموسيقي العربية، ونوه بأنه يقول لنفسه مبروك، لأن الأغنية العربية، أصبح لها مكانة عظيمة.

7- وقال منير، إن أجيالا كثيرة "تعلمنا منها الفن"، منهم محمد الموجي، مضيفا أنه يشرفه أن يغني له "شيء من بعيد"، ووجه التحية للإعلامي مصطفى بكري، وشقيقه، وتابع: "أتمني أن تعود سوريا أجمل مما كانت عليه، وربنا يحمي مصر وبقية شعوبنا العربية.. أنهم أخوة وإحنا أخواتهم الكبار"، ثم وقرر أن يغني الطريق لحميد الشاعري.

8- تفاعل الجمهور بشدة مع الكينج وتعالى التصفيق، وهتف الحضور لمنير: "الكبير كبير يا محمد يا منير".

