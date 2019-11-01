ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

ساويرس

قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).

وأكد أستون فيلا في بيان رسمي أصدره عبر الموقع الرسمي للنادي أكد على أن مالكي النادي قبلا بتسوية مع المدير التنفيذي السابق، رغم عدم تواجدهما خلال الفترة التي شهدت نزاع واينز مع النادي، وأضاف البيان أن تلك التسوية ستكون بعيدًا عن ساحات المحاكم. وتأهل أستون فيلا تحت قيادة رجل الأعمال المصري وشريكه الأمريكي