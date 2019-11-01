رياضة

ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م
ساويرس
ساويرس
قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).
وأكد أستون فيلا في بيان رسمي أصدره عبر الموقع الرسمي للنادي أكد على أن مالكي النادي قبلا بتسوية مع المدير التنفيذي السابق، رغم عدم تواجدهما خلال الفترة التي شهدت نزاع واينز مع النادي، وأضاف البيان أن تلك التسوية ستكون بعيدًا عن ساحات المحاكم. وتأهل أستون فيلا تحت قيادة رجل الأعمال المصري وشريكه الأمريكي
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
نور-الشربيني

نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش

فازت المصرية نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بنتيجة (3-1) في مواجهة استغرقت 41 دقيقة، حيث حسمت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-4، لكن رنيم الوليلي عادت وحسمت الثاني لصالحها بنتيجة 11-9، وعادت الشربيني للتقدم مرة أخرى وحسمت الثاني بنتيجة 11-5، وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لتفوز بالمباراة وتتوج البطولة.
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تريزيجيه‎

«موقعة ليفربول وجماهير الأهلي».. تريزيجيه يتحدث

تمنى محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، المشاركة أمام ليفربول، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك، ضمن مواجهات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، وذلك حسبما أفاد في حواره لموقع أستون فيلا. وقال تريزيجيه: "أتمنى المشاركة أمام فريق قوي مثل ليفربول، الذي يملك العديد من اللاعبين الجيدين ويرغب في الفوز بالدوري، ولا يوجد أي لقاء سهل في الدوري الإنجليزي لأي فريق، سنلعب بكل ما أوتينا من قوة ونتمنى الفوز، ونحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد مثل المباريات الأخيرة، للفوز على ليفربول".
محمود-حسن-تريزيجيه (2)

تريزيجيه: صلاح نصحني بالانضمام لأستون فيلا

حذر محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني وأستون فيلا، زملاءه في الفريق من مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، وذلك قبل أن يتواجه الفريقان، غدا السبت، في ملعب فيلا بارك في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا: "ربما تكون هناك مباريات صلاح ليس موفقا فيها ولكن هنا يجب أن نتخذ حذرنا جيدا، ويمكنك أن تراقب صلاح وهو لا يفعل أي شيء طوال المباراة، وحينما تشعر بأنك نجحت سيظهر وينهي كل شيء لصالحه، في ذلك الوقت ستعي أن صلاح لاعب كبير جدا، ودائما حينما يحتاجه فريقه أو منتخب مصر تجده على قدر الثقة التي وُضعت فيه".
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (2)

صراع الصدارة والمركز الثالث يشعل لهيب البريميرليج

يتطلع ليفربول إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على فارق الـ6 نقاط التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في العاشر من نوفمبر الحالي. ولن يكون أمام ليفربول سوى تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، غدا السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "فيلا بارك". وسيكون الفوز بمنزلة الحافز المعنوي للريدز وكذلك بروفة جادة وقوية للفريق، قبل مباراتيه أمام جينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي.
محمد- صلاح‎

صلاح فى الهالووين: أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا

احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، بعيد الهالووين، على طريقته الخاصة حيث ظهر فى صورة بملابس سوداء. وظهر صلاح فى صورة له يرتدى ملابس سوداء ويحمل عناكب فى يده، عبر صورة نشرها الدولى المصرى له على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وجاء تعليقه على الصورة احتفالا بالعيد، قال فيها: "أبذل قصارى جهدى لأكون مرعبا". وكان الفرعون المصري قد تعرض لإصابة في الكاحل، في فوز ليفربول يوم الأحد الماضي على توتنهام بنتيجة 2- 1 على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
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