إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

إيهاب جلال

كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".

وواصل جلال حديثه، قائلًا: "نحن نواجه بيراميدز على كل حال في الدوري الممتاز، ولا أمانع أن تكون هناك مباراتين في الكونفدرالية لأن ذلك سيعني التخلص في السفر في مباراة." وانتقل للحديث عن ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني، قائلًا: "تواجد اللواء ياسر سالم ومحمود جابر في بورسعيد، وعدم انضمامهما للمعسكر

وواصل جلال حديثه، قائلًا: "نحن نواجه بيراميدز على كل حال في الدوري الممتاز، ولا أمانع أن تكون هناك مباراتين في الكونفدرالية لأن ذلك سيعني التخلص في السفر في مباراة."



وانتقل للحديث عن ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني، قائلًا: "تواجد اللواء ياسر سالم ومحمود جابر في بورسعيد، وعدم انضمامهما للمعسكر المغلق ببرج العرب استعدادًا لمباراة كوت دي أور، يعود إلى قيامهما بإنهاء إجراءات السفر المفاجئ للإيفواري شيخ موكورو إلى كوت ديفوار نظرًا لوفاة والده.



وكان فريق المصري قد توجه مساء اليوم الجمعة إلى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل، في إياب دور الـ32 المكرر، من بطولة كأس الكونفيدرالية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.