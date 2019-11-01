رياضة

إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

تحرير:علي الزيني ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
كشف إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني للفريق، وتحديدًا مع مدير الكرة اللواء ياسر سالم، ومحمود جابر المدير الإداري، مشيرًا إلى أنه لا توجد لديه أزمة في مواجهة بيراميدز بالكونفدرالية، جاء ذلك في تصريحات عبر قناة "ON Sport" الفضائية، مساء اليوم الجمعة، قائلًا: "لا أمانع مواجهة بيراميدز في مجموعات الكونفدرالية، لأن هذا سوف يقلل من السفر خارج مصر في دور المجموعات".
وواصل جلال حديثه، قائلًا: "نحن نواجه بيراميدز على كل حال في الدوري الممتاز، ولا أمانع أن تكون هناك مباراتين في الكونفدرالية لأن ذلك سيعني التخلص في السفر في مباراة." وانتقل للحديث عن ما تردد عن وجود خلافات داخل الجهاز الفني، قائلًا: "تواجد اللواء ياسر سالم ومحمود جابر في بورسعيد، وعدم انضمامهما للمعسكر
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منتخب-مصر-الاولمبي

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
ناصف-ساويرس‎

ساويرس يقبل بالتسوية مع المدير التنفيذي لأستون فيلا

قبل رجال الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك نادي أستون فيلا الإنجليزي وشريكه الأمريكي ويزلي إيدينز، تسوية مع كيث واينز المدير التنفيذي الأسبق للنادي، بعدما رفع دعوى ضد أستون فيلا ومالكه الصيني السابق توني شيا، ورحل واينز عن أستون فيلا في شهر يونيو عام 2018، قبل أن تتحول ملكية النادي من شيا إلى ساويرس وشريكه الأمريكي، إلا أن واينز قام برفع دعوى قضائية، على الثنائي. ويواجه أستون فيلا نظيره فريق ليفربول، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الإنجليزي (البريميرليج).
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نور الشربيني تتوج ببطولة العالم للإسكواش

فازت المصرية نور الشربيني ببطولة العالم للإسكواش للسيدات للمرة الرابعة في تاريخها بعد تغلبها على مواطنتها رنيم الوليلي في المباراة النهائية، التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، بنتيجة (3-1) في مواجهة استغرقت 41 دقيقة، حيث حسمت الشوط الأول لصالحها بنتيجة 11-4، لكن رنيم الوليلي عادت وحسمت الثاني لصالحها بنتيجة 11-9، وعادت الشربيني للتقدم مرة أخرى وحسمت الثاني بنتيجة 11-5، وفازت بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لتفوز بالمباراة وتتوج البطولة.
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المصري‎ (5)

المصري يعود لطريق الانتصارات بالفوز على نادي مصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا ثمينًا على نظيره نادي إف سي مصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل عماد فتحي الهدف الأول، وأضاف مفتاح طقطق الهدف الثاني، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (2)

المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".
ايهاب-جلال

عقوبات رادعة من إيهاب جلال على ثنائي المصري

قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، خصم مبلغ 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق، وإيقافه عن التدريبات مع الفريق الأول لمدة شهر، بسبب طرده خلال مواجهة نظيره فريق وادي دجلة الودية، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، وخسرها الفريق الساحلي بهدفين لهدف، ضمن استعدادات الفريقين لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي، وتم تغريم اللاعب الشاب أحمد عادل الملقب بميسي، مبلغ 50 ألف جنيه وإيقافه عن التدريبات لمدة شهر.
الإسماعيلي (2)

عمر الوحش: لن أستمر مع الإسماعيلي بسبب الإدارة

كشف عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن اعتزاله لعب كرة القدم، قائلًا: "لم أفكر في الاعتزال نهائيًا في الوقت الحالي، مازال أمامي الكثير لكي اقدمه في الملاعب.. كل ما في الأمر، أنني تقدمت بطلب إلى مجلس إدارة النادي، من أجل عدم خوض التدريبات مع الفريق في الفترة المقبلة.. وأرغب في خوض التدريبات في الفترة المقبلة، خارج النادي، حتى لا أثير أي مشكلة مع الجهاز الفني خاصة أنني بعيد عن حساباته الفنية بدون أي سبب".
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