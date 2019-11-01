المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

المنتخب الأولمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي كالآتي: حراسة المرمي : عمر رضوان (1) وعمر صلاح (16) ومحمد صبحي (21). خط الدفاع :أسامه جلال (4) ومحمود مرعي (6) ومحمود الجزار (3) وأحمد رمضان (بيكهام) (17) ومحمد عبد السلام (5) وأحمد أبو الفتوح (20) وكريم العراقي (13). خط الوسط: أكرم توفيق (12) وغنام محمد