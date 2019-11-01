رياضة

المنتخب الأولمبي يعلن عن أرقام قمصان اللاعبين

تحرير:أحمد سعيد ٠١ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة أرقام قمصان اللاعبين التي سيرتدونها خلال بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر حيث من المقرر أن تبدأ البطولة يوم الجمعة المقبلة 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وسيظهر رمضان صبحي لاعب الأهلي بالقميص رقم 10 فيما سيرتدي مصطفى محمد مهاجم الزمالك القميص رقم 11 في الوقت الذي سيكون القميص رقم 9 من نصيب طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، بينما يرتدي صلاح محسن القميص رقم 7.
وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأولمبي كالآتي: حراسة المرمي : عمر رضوان (1) وعمر صلاح (16) ومحمد صبحي (21).  خط الدفاع :أسامه جلال (4) ومحمود مرعي (6) ومحمود الجزار (3) وأحمد رمضان (بيكهام) (17) ومحمد عبد السلام (5) وأحمد أبو الفتوح (20) وكريم العراقي (13). خط الوسط: أكرم توفيق (12) وغنام محمد
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إيهاب جلال يكشف حقيقة الخلافات في الجهاز الفني

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مصر -وبتسوانا (13)

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يعاني الاتحاد الكيني لكرة القدم من ندرة في الموارد المالية، تهدد سفر المنتخب الأول لمواجهة المنتخب الوطني في أولى مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، والتي ستقام في الكاميرون. وبحسب ما نقله موقع أسوميتش الإفريقي، لا يجد نيك موندوا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، أي أمل في إقامة معسكر للمباراتين المقبلتين في التصفيات بسبب التشتيت الذي يعاني منه الاتحاد في الوقت الحالي، وقال موندوا في هذا الشأن: "فعلنا كل ما نملك من أجل حل مشكلة الديون".
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