إخلاء 16 منزلا. احتمالية انهيار عقار الورديان المائل في تزايد

تحرير:محمد مجلى ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

عقار الورديان المائل

?تصاعدت أزمة العقار المائل "برج الجاسر" بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، والمكون من 16 طابقا بهم 32 شقة، إذ أصدرت اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قرارا جديدا يقضى بإخلاء العقارات المحيطة بالعقار على مسافة 30 متر مربع بمحيط العقار المائل، وأصدرت اللجنة، قرارا يقضى بإخلاء العقار المائل من السكان بالمنقولات، وإخلاء 16 عقار ومنزلا مجاورا للعقار المائل، حيث أكدت اللجنة الهندسية، أن العقار تزايد فيه الميل ليصل إلى نحو 15 سم بعد أن كان 10 سم متر منذ بدء الأزمة ما يهدده بالانهيار.

وبدأت إدارة حي غرب الإسكندرية، الجمعة، إجراءات إخلاء العقارات المجاورة تنفيذاً لقرار اللجنة الهندسية، وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن اللجنة الهندسية وضعت تقريرها المبدئى، وقررت إخلائه من السكان بالمنقولات، مضيفا أنه جاري إخلاء 16 عقار ومنزل مجاور من السكان ودون المنقولات حفاظاً على حياة المواطنين