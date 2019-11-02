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إخلاء 16 منزلا. احتمالية انهيار عقار الورديان المائل في تزايد

تحرير:محمد مجلى ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
عقار الورديان المائل
عقار الورديان المائل
?تصاعدت أزمة العقار المائل "برج الجاسر" بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، والمكون من 16 طابقا بهم 32 شقة، إذ أصدرت اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، قرارا جديدا يقضى بإخلاء العقارات المحيطة بالعقار على مسافة 30 متر مربع بمحيط العقار المائل، وأصدرت اللجنة، قرارا يقضى بإخلاء العقار المائل من السكان بالمنقولات، وإخلاء 16 عقار ومنزلا مجاورا للعقار المائل، حيث أكدت اللجنة الهندسية، أن العقار تزايد فيه الميل ليصل إلى نحو 15 سم بعد أن كان 10 سم متر منذ بدء الأزمة ما يهدده بالانهيار.
وبدأت إدارة حي غرب الإسكندرية، الجمعة، إجراءات إخلاء العقارات المجاورة تنفيذاً لقرار اللجنة الهندسية، وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن اللجنة الهندسية وضعت تقريرها المبدئى، وقررت إخلائه من السكان بالمنقولات، مضيفا أنه جاري إخلاء 16 عقار ومنزل مجاور من السكان ودون المنقولات حفاظاً على حياة المواطنين
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات بالقاهرة بـ1.422 مليار جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.
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صيانة الإنارة وتطهير الشنايش.. الإسكندرية تستعد للأمطار

قام اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام للمحافظة وإدارة المتابعة بالمحافظة، بالإشراف على تركيب 7 كشافات إنارة جديدة وصيانة 52 كشاف إضاءة ومد شبكات إنارة بطول 100متر، وعزل جميع كابلات الكهرباء بشارع السعداء والجيل الجديد بمنطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق، كما تم تغيير 20 متر كابلات كهرباء متهالكة وصيانة شبكة الكهرباء الرئيسية بحارة الحوفي. وفي مجال الصرف الصحي تم تطهير ما يقرب من 40 مطبق و45 شنيشة وصيانة 34 شنيشة وتركيب أغطية لها بشارع الجيل الجديد، والسعداء و تفرعاتهم وشارع أبو سليمان الرئيسي، كما تمت إزالة 15 طن اتربة و9 أطنان قمامة من الشوارع السالف ذكرها.
باسم فكري

في جنازة عسكرية.. تشييع جثمان باسم فكري «شهيد قنا»

في مشهد جنائزي مهيب، شيع الآلاف من أهالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، جثمان شهيد الشرطة النقيب باسم فكري أحمد طه، والذي استشهد أمس بطلق نارية أثناء مشاركته في حملة لضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بقرية البراهمة في مركز قفط، جنوب قنا أمس الخميس. وأقيمت جنازة لشهيد الشرطة التي انطلقت من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمدينة قنا عقب الصلاة عليه بداخله، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة يتقدمهم اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، وليدالبيلي ، السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
محمد-سعفان

القوى العاملة: صرف 430 مليون جنيه إعانات لـ254 ألف عامل

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 430.2 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة. وأوضح الوزير أن هذه المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2019. جاءَ ذلكَ فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
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انهيا-عقارين-واخلاء اخرين-من-السكان في-الاسكندرية (2)

«سقطت منه أجزاء».. إخلاء عقار مخالف في الإسكندرية

أمر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بإخلاء العقار رقم 5 شارع البيشبيشي بمنطقة الورديان التابعة لحي غرب، وكذلك 3 عقارات أخرى مجاورة له حفاظا على أرواح المواطنين، وتم غلق جميع الشوارع المؤدية بالحواجز الحديدية، بعد سقوط أجزاء من العقار المخالف، وشكل المحافظ لجنة من كلية الهندسة لسرعة فحص العقار والعقارات المحيطة به لتحديد موقفها الهندسي وأخذ كافة الاحتياطات للبدء الفوري في إخلاء منقولات السكان من العقارات، ويأتي ذلك خلال تفقده صباح اليوم حالة العقار بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ورئيس حي غرب والقيادات الأمنية بالمحافظة.
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الأرصاد: طقس غدا مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة وبالنسبة للبحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة والموج يتراوح من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة والموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين.
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الأرصاد: اليوم انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
ذكرى صاروخان

إحياء ذكرى مرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان مؤسس الكاريكاتير

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بمرور 120 عامًا على ميلاد الفنان الأرمني "ألكسندر صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير في مصر، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة. وقال رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية الدكتور سامح فوزي - في كلمته نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة: "إن هذه الاحتفالية تأتي تقديرًا لقيمة "صاروخان" الفنية، ودوره في ازدهار فن الكاريكاتير في مصر، وذلك في إطار مشروعات المكتبة لتوثيق الذاكرة الصحفية، والتي صدر عنها كتبًا توثيقية لعدد من المؤسسات الصحفية منها أخبار اليوم وروزاليوسف".
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