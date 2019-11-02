طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ ص

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة اليوم السبت، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 29طنطا 18 28دمنهور 17 27الإسكندرية 17 27بلطيم 18 27مطروح 16 28السلوم 17 28سيوة 14 28بورسعيد 21 26دمياط 20 26الزقازيق 17 28الاسماعيلية 16 29السويس 17 28العريش 18 25رفح 16 25رأس سدر 18 28نخل 13 25نويبع 21 29طابا 15 25كاترين 07