استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص

قصف غزة - أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية. وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري (27 عاماً) جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة، ?وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها.

وألحقت الغارات الجوية أضراراً جسيمة في مختلف مناطق قطاع غزة.وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية من غزة على المستوطنات المتاخمة للقطاع.وقصفت طائرات حربية من نوع "إف 16" بعدة صواريخ مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق وغرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار