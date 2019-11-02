سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ ص
قصف غزة - أرشيفية
قصف غزة - أرشيفية
استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية. وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري (27 عاماً) جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة، ?وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها.
وألحقت الغارات الجوية أضراراً جسيمة في مختلف مناطق قطاع غزة.وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية من غزة على المستوطنات المتاخمة للقطاع.وقصفت طائرات حربية من نوع "إف 16" بعدة صواريخ مواقع للمقاومة الفلسطينية شرق وغرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار
اقرأ المزيد
واضع قانون الزنا

جلدوه 28 جلدة.. ضبط واضع عقوبة «حد الزنا» مع امرأة بإندونيسيا

تمكنت السلطات الإندونيسية، أمس الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص المشاركين في صياغة قوانين تشدد عقوبة الزنا في إندونيسيا، وهو يزني مع امرأة متزوجة، وطبقت العقوبة عليه. وتتمثل عقوبة حد الزنا في الجلد، وحصل مخلص بن محمد الذي يعمل بمجلس علماء إقليم آتشيه وتم ضبطه أثناء إقامة علاقة جنسية مع امرأة على 28 جلدة، في حين حصلت المرأة على 23 ضربة بالعصا. جدير بالذكر أن إقليم آتشيه في أندونيسيا يعد المنطقة الوحيدة لتي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية، وينتمي إليه مخلص بن محمد والمرأة التي ضبطت معه.
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل. وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.
صحف-سودانية

صحف عربية: نصرالله يهدد المحتجين.. واعتصام في العراق

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، واستمرار التظاهرات العراقية، كما تناولت الصحف توسيع واشنطن لعقوباتها على النظام الإيراني، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من لبنان حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" رجحت أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجددا. وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة تجرى استنادا إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولى رئاستها، دون الحريري.
احتجاجات لبنان

بريطانيا تخصص 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني

أعلنت المملكة المتحدة تخصيص مبلغ قيمته 25 مليون دولار، لدعم الجيش اللبناني خلال الفترة ما بين أعوام 2019 وحتى 2022، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الدعم المستمر للجيش بوصفه المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. وأكدت السفارة البريطانية في بيروت في بيان اليوم الجمعة، أن القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية. وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرات المزارعين من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري بالقرب من مستوطنة "ارائيل" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، وذلك لساعات عديدة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الاحتلال منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم حتى الساعة التاسعة صباحًا، غير أن موعد فتح البوابات هو السادسة و45 دقيقة صباحًا. يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين، ليلة أمس، خلف الجدار لأكثر من ثلاث ساعات بحجة عدم وجود مفاتيح مع الجنود المتواجدين على البوابات.
قوات الاحتلال - فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 19 فلسطينيا، بينهم 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول من شمال الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي عام 1948 بالإضافة إلى 7 أشخاص من قرية العيسوية بالقدس، كما هدمت منزلا في جنوب الضفة. ففي شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 12 عاملا أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي 1948 قرب بوابة برطعة جنوب غرب جنين. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن قوات الاحتلال انتشرت على طول الطريق قرب جدار الفصل العنصري في تلك المناطق، التي شهدت عمليات تنكيل واسعة بالعمال مؤخرا.
المسجد الاقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحجة الأعياد اليهودية

اقتحم نحو 400 مستوطن إسرائيلي، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بشكل استفزازي، وتجولوا في باحاته بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان اليوم الأحد، بأن عمليات الاقتحام مستمرة منذ الصباح الباكر ومستتمرة حتى الآن على شكل مجموعات متتالية. وكانت جماعات "الهيكل المزعوم" قد جددت نهاية الأسبوع الماضي دعواتها لتنفيذ اقتحامات واسعة لباحات المسجد الأقصى المبارك في اليوم السابع من عيد العرش اليهودي.
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة 50 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بقطاع غزة

أصيب أكثر من 50 مواطنًا فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، 17 منهم بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية السلمية، على الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، تنديدا بالحصار الجائر المفروض على القطاع. وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الشرقي أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تقام عندها الفعاليات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]