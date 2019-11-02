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أسعار الذهب اليوم السبت 2 نوفمبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1510 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 678 جنيهًا.عيار 24: 775 جنيهًا.عيار 18: 581 جنيهًا.سعر جنيه الذهب:5424 جنيها.سعر الأوقية: 1510 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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الاقتصاد-المصري

ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
وزير-الماليه

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة في 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة تحرص على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يمكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي. وذكرت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدا

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا ،الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030.
فلوس (2)

2.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع المصريين في البنوك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك بقيمة بلغت نحو 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى نحو 2.826 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.728 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه. وأشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه، لتسجل نحو 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 444.69 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2019.
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سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة ارتفاعا محلوظًا، خلال التعاملات فى السوق المحلية بنحو 4 جنيهات للجرام، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1491 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك-ذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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