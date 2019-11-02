سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف العربي الدولي نحو16.19 جنيه للبيع، و16.09 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب، وبنك كريدي