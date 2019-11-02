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لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا المتعلق بمنع عسكرة الفضاء

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص
لافروف
لافروف
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة بمفردها تقريبًا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".
يذكر في هذا السياق أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كان قد عٌقد في وقت سابق بجنيف، واستمرت مناقشاته على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول، وكان هدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق تسلّح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام
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زوجة ملك ماليزيا السابق ترد على رفض نسب طفلها بصورة

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«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
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«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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