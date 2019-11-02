لافروف: أمريكا ترفض مناقشة مقترح روسيا المتعلق بمنع عسكرة الفضاء

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة ترفض مناقشة الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، المتعلق بمنع عسكرة الفضاء الخارجي. وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة بمفردها تقريبًا ترفض بدء محادثة حول الاقتراح الذي تقدمت به روسيا والصين لمؤتمر نزع السلاح، لمنع سباق التسلّح في الفضاء الخارجي".

يذكر في هذا السياق أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كان قد عٌقد في وقت سابق بجنيف، واستمرت مناقشاته على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول، وكان هدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق تسلّح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام

يذكر في هذا السياق أن مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كان قد عٌقد في وقت سابق بجنيف، واستمرت مناقشاته على مدى يومين حول سباق التسلّح في الفضاء الخارجي، حيث استمع المؤتمر إلى مواقف عدد من الدول، وكان هدف النقاش تقريب مواقف الدول للنهوض بمسألة منع سباق تسلّح في الفضاء الخارجي، واستكشاف كيفية استخدام الأدوات الحالية والفرص والخيارات الجديدة التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الهدف.



وكانت الولايات المتحدة، قد انسحبت من مؤتمر نزع السلاح في شهر مايو الماضي، احتجاجا على تولي فنزويلا الرئاسة الدورية للمنتدى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة.



