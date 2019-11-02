2.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع المصريين في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

أموال

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك بقيمة بلغت نحو 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى نحو 2.826 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.728 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه. وأشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه، لتسجل نحو 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 444.69 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2019.

وبحسب بيانات المركزي، فقد سجلت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 85.85 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي لتصل إلى مستوى نحو 2.369 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.283 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه.واستحوذ القطاع العائلي على القيمة الأكبر من ودائع العملاء بالعملة المحلية