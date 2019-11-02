«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

منحت منظمة التجارة العالمية الصين، الحق في فرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعقد مفاوضات الحرب التجارية
أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية.
ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن البداية كانت بمخاوف أمريكية كبيرة من الإعانات التي تقول واشنطن إن الصين تقدمها لشركاتها حتى تتمكن من بيع البضائع بسعر أرخص في الخارج.
وأسفرت تلك المخاوف عن منع الصين من إغراق السوق الأمريكي بالعشرات من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، بما في ذلك الألواح الشمسية
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن البداية كانت بمخاوف أمريكية كبيرة من الإعانات التي تقول واشنطن إن الصين تقدمها لشركاتها حتى تتمكن من بيع البضائع بسعر أرخص في الخارج.
وأسفرت تلك المخاوف عن منع الصين من إغراق السوق الأمريكي بالعشرات من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، بما في ذلك الألواح الشمسية والأثاث وأنابيب الصلب والإطارات والغسالات، حيث فرضت الولايات المتحدة "رسوم مكافحة الإغراق" على تلك السلع.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وأكد قرار صادر عن منظمة التجارة العالمية عام 2017، أن الولايات المتحدة لم تتبع قواعدها فيما يتعلق بالطريقة التي فرضت بها الرسوم، ولذلك أعطت الصين الضوء الأخضر لمحاولة تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها عن طريق فرض رسوم جمركية كافية على البضائع الأمريكية لمنع الصادرات الأمريكية إلى الصين بقيمة 3.6 مليار دولار.
ولم تشر الصين بعد إلى المنتجات الأمريكية التي ستضربها بالتعريفات، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد، إلا أنه -وفقًا للقرار الدولي- يمكن للصين أن تبقي على التعريفات كسلاح غير مُفعل حتى تغير الولايات المتحدة سلوكها أو يتفق البلدان بشأن نمط تجاري.
وقال مسؤول بإدارة ترامب، إن الولايات المتحدة "شعرت بخيبة أمل" بسبب القرار، مشيرًا إلى أن منظمة التجارة العالمية بالغت في تقدير التأثير المالي على الصين واستخدمت مقاربة "لا أساس لها في التحليل الاقتصادي".
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تخطط لتغيير الممارسات التي اعترضت عليها منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تحديد مستوى الرسوم التي يجب فرضها على البضائع الصينية، وهو الأمر الذي يشير إلى أن أي تعريفات تفرضها واشنطن يمكن أن تظل سارية إلى أجل غير مسمى.
وعلى الرغم من أن القضية منفصلة عن حرب الرئيس ترامب التجارية مع الصين، والتي وقعت خارج قواعد منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن فرض الولايات المتحدة تعريفة على البضائع الصينية بقيمة 360 مليار دولار، فإنها يمكن أن تزيد من تعقيد العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة بالوقت الذي يسعيان فيه للتوصل إلى اتفاق لإنهاء معركتهما التجارية المستمرة منذ عام.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن بكين قد تستخدم هذه التعريفات كمصدر للضغط في المفاوضات التجارية، غير أن الصين، التي تستورد سلعًا أمريكية أقل بكثير مما تصدره إلى الولايات المتحدة، لا تزال مترددة في زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها بالفعل، لأنها قد ترفع تكاليف المنتجات الأساسية مثل الأجهزة الطبية والمواد الغذائية.
وقال مسؤول إدارة ترامب: "لا نعتقد أن قرار المنظمة سيكون له أي تأثير على استمرار المناقشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون للحكم عواقب أكبر بالنسبة لمستقبل المنظمة العالمية، خاصة أن إدارة ترامب قد انتقدت بالفعل بعض قراراتها، بما في ذلك عدم قدرتها على سن قواعد تمنع الصين من تقديم إعانات سخية لصناعاتها.
وترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألمنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية المنافسة، ولذلك فإن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن بلادهم قد تلجأ للقيام بالشيء نفسه في الصناعات الناشئة مثل سيارات الطاقة الجديدة وأشباه الموصلات.