«التجارة العالمية» تمنح الصين ورقة ضغط لهزيمة ترامب

منحت منظمة التجارة العالمية الصين، الحق في فرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وهو ما يمكن أن يعقد مفاوضات الحرب التجارية

تحرير:محمود نبيل ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

الصين وأمريكا

أعطت منظمة التجارة العالمية الصين، الضوء الأخضر لفرض عقوبات على ما يصل إلى 3.6 مليار دولار من البضائع الأمريكية، وذلك ضمن الحرب التجارية المستمرة بين البلدين، وهو قرار من المرجح أن يؤدي إلى زيادة غضب إدارة ترامب تجاه المنظمة الدولية. ويعد هذا القرار نهائيا في قضية رفعتها الصين ضد الولايات المتحدة قبل نحو ست سنوات، نشأت عن فرض ضرائب على أكثر من 40 سلعة صينية رخيصة الثمن خلال حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلا أن ذلك قوبل باتخاذ مسارات قانونية لبكين حيال الإجراءات الأمريكية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن البداية كانت بمخاوف أمريكية كبيرة من الإعانات التي تقول واشنطن إن الصين تقدمها لشركاتها حتى تتمكن من بيع البضائع بسعر أرخص في الخارج. وأسفرت تلك المخاوف عن منع الصين من إغراق السوق الأمريكي بالعشرات من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة، بما في ذلك الألواح الشمسية