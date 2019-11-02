صحف عربية: نصرالله يهدد المحتجين.. واعتصام في العراق

الصحف كشفت أن الانتفاضة العراقية دخلت مرحلة الاعتصامات المفتوحة في جميع المحافظات الجنوبية، وأغلق عدد من المتظاهرين أمس الجمعة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، واستمرار التظاهرات العراقية، كما تناولت الصحف توسيع واشنطن لعقوباتها على النظام الإيراني، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من لبنان حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" رجحت أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجددا. وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة تجرى استنادا إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولى رئاستها، دون الحريري.

وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن بيان المتظاهرين اللبنانيين أمس الجمعة، ذكر أن خطابات السلطة فارغة ومنفصلة عن الواقع، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة التظاهرات حتى تحقيق المطالب كافة، وأضاف البيان: "إجراء استشارات نيابية فورية لتشكيل حكومة من خارج الطبقة الحاكمة". وتحت عنوان "نصر الله يهدد المحتجين: لا تخطئوا

وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن بيان المتظاهرين اللبنانيين أمس الجمعة، ذكر أن خطابات السلطة فارغة ومنفصلة عن الواقع، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة التظاهرات حتى تحقيق المطالب كافة، وأضاف البيان: "إجراء استشارات نيابية فورية لتشكيل حكومة من خارج الطبقة الحاكمة".



وتحت عنوان "نصر الله يهدد المحتجين: لا تخطئوا تقدير موقفنا"، أفادت صحيفة "الاتحاد" أن زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله كرر أمس اتهاماته للمحتجين بتلقي تمويل من جهات أجنبية. كما اتهم طرفا بركوب موجة الحراك للقيام بانقلاب سياسي.

وفي تهديد مباشر، قال نصر الله تعليقا على اعتداءات ميليشياته على المحتجين وسط بيروت: "لو أننا تركنا الناس على سجيتهم لرأيتم ما قد يحصل"، زاعما "أنا لا أهدد بل أوصف الواقع".

وادعى زعيم الميليشيا أنه عمل على "تجنب إغراق البلد في الفوضى، خصوصا بعد أن ركبت مجموعات موجة الحراك، مطالبة بإسقاط النظام، أي إسقاط مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الفراغ الذي لا يملكون من يملؤه".

كما زعم أن فريقه تصرف بمسؤولية، معتبرا أن الحزب أخذ على عاتقه التصدي لانهيار البلد ودخوله في الفراغ.



بينما أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن بنوك لبنان استأنفت استقبال العملاء أمس الجمعة، للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال شهود عيان إن ما لا يقل عن 3 بنوك في العاصمة بيروت شهدت طوابير، تضم ما يصل إلى 20 شخصا خارجها، مع فتح البنوك لأبوابها. وجرت ملاحظة أعداد أقل لدى فروع أخرى.

وقال عميل كان يحمل بطاقة تُظهر أنه رقم 17 في صف خارج فرع بنك بيبلوس في ذوق مصبح، شمال بيروت، حيث كان ينتظر نحو 20 شخصا: "ليس هناك كثير من الذعر. اعتقدت أن الأمر سيزيد عن ذلك".



وبالانتقال إلى العراق، كشفت صحيفة "عكاظ" أن الانتفاضة العراقية دخلت مرحلة الاعتصامات المفتوحة في جميع المحافظات الجنوبية.

وأغلق عدد من المتظاهرين أمس الجمعة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه. كما أغلق معتصمون بوابة ميناء أم قصر في البصرة ووقفوا أمامها، مؤكدين استمرارهم بالاعتصام والتظاهر لحين تحقيق المطالب الشعبية.

وحاول بعض المتظاهرين في البصرة الغنية بالنفط إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي ونصبوا خيمة، أمس، دعما للاحتجاجات في بغداد، لكن مصادر نفطية قالت إن العمليات لم تتأثر.

وكشف علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، عن أن 4 متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من 300 آخرين خلال اليومين الماضيين في موجة عنف جديدة طالت المتظاهرين في العراق.

وأوضحت "القبس" أن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قال "إننا نجدد التأكيد على إدانة التعرض للمتظاهرين السلميين".

وأضاف أن الإصلاح في العراق يعود لما يختاره الشعب العراقي وليس لجهة معينة. مشيرا إلى أنه لا يمكن لجهة إقليمية فرض ما تريده على العراقيين.



وتحت عنوان "ضغوط واشنطن تتواصل.. خنق الحرس الإيراني بالعقوبات"، كشفت "عكاظ" عن توسيع الولايات المتحدة عقوباتها على النظام الإيراني أمس الجمعة، من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

وأفادت وزارة الخارجية أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغن أورتيغاس، إن وزير الخارجية فرض العقوبات بعد أن تم تحديد قطاع البناء على أنه يخضع على نحو مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحرس الإيراني. مضيفة أن من خلال هذه العقوبات الأخيرة، سيُتاح للولايات المتحدة منع إيران من الحصول على مواد استراتيجية للحرس الثوري ولقطاع البناء التابع له ولبرامجه للانتشار النووي.



وتحت عنوان "داعش يفرض حصارا على هوية زعيمه الجديد"، كشفت "الشرق الأوسط" أنه رغم الغموض الذي أحاطه تنظيم "داعش" الإرهابي بشخصية أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، الزعيم الجديد للتنظيم، حيث سعى التنظيم لفرض حصار على هويته منذ الإعلان عن ذلك مساء أول من أمس، والاكتفاء فقط بإعلان تنصيبه في تسجيل صوتي، دون ذكر أي تفاصيل عنه؛ فإن مصادر أمريكية أكدت أمس، أن (القرشي) عُرف بلقب الحاج عبد الله، وعُرف أيضا باسم محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وكان أحد قادة تنظيم (القاعدة) في العراق، وقاتل ضد الأمريكيين.



وأوضحت "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد الجمعة، أن الولايات المتحدة "تعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي الذي خلف أبو بكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه، بينما وعدت واشنطن بمواصلة الضغط على المتطرفين "بدون هوادة".

وكتب ترامب على "تويتر": "لتنظيم داعش زعيم جديد. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.



وتحت عنوان "ترامب يُغيِّر إقامته من نيويورك إلى فلوريدا بسبب المعاملة السيئة من السلطات"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تغيير مقر إقامته الدائم من شقته في برج "ترامب تاور" بنيويورك، إلى منتجعه بالم بيتش في فلوريدا، بسبب ما سماه "المعاملة السيئة من سلطات المدينة".

ويمتلك ترامب منتجع مار الاجو في بالم بيتش منذ 1985، وقضى هناك خلال سنوات الرئاسة وقتا أطول مما قضاه في برجه الكائن بشارع "فيفث أفينيو" في نيويورك.

وقال ترامب على تويتر: "أسرتي وأنا سنجعل من بالم بيتش في فلوريدا مقر إقامتنا الدائم". وأضاف في إشارة إلى نيويورك: "على الرغم من حقيقة أنني أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية، فإنني ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية".