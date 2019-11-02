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صحف عربية: نصرالله يهدد المحتجين.. واعتصام في العراق

الصحف كشفت أن الانتفاضة العراقية دخلت مرحلة الاعتصامات المفتوحة في جميع المحافظات الجنوبية، وأغلق عدد من المتظاهرين أمس الجمعة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان
تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بين استعراض تطورات الأوضاع في لبنان، واستمرار التظاهرات العراقية، كما تناولت الصحف توسيع واشنطن لعقوباتها على النظام الإيراني، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من لبنان حيث ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر قريبة من "التيار الوطني الحر" رجحت أن يتم تكليف رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مجددا. وأشارت المصادر إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة تجرى استنادا إلى ثلاثة احتمالات هي: تكليف الحريري، أو التفاهم معه على صيغة الحكومة والشخصية التي تتولى رئاستها، دون الحريري.
وأشارت صحيفة "القبس" إلى أن بيان المتظاهرين اللبنانيين أمس الجمعة، ذكر أن خطابات السلطة فارغة ومنفصلة عن الواقع، داعين في الوقت ذاته إلى مواصلة التظاهرات حتى تحقيق المطالب كافة، وأضاف البيان: "إجراء استشارات نيابية فورية لتشكيل حكومة من خارج الطبقة الحاكمة". وتحت عنوان "نصر الله يهدد المحتجين: لا تخطئوا
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واضع قانون الزنا

جلدوه 28 جلدة.. ضبط واضع عقوبة «حد الزنا» مع امرأة بإندونيسيا

تمكنت السلطات الإندونيسية، أمس الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص المشاركين في صياغة قوانين تشدد عقوبة الزنا في إندونيسيا، وهو يزني مع امرأة متزوجة، وطبقت العقوبة عليه. وتتمثل عقوبة حد الزنا في الجلد، وحصل مخلص بن محمد الذي يعمل بمجلس علماء إقليم آتشيه وتم ضبطه أثناء إقامة علاقة جنسية مع امرأة على 28 جلدة، في حين حصلت المرأة على 23 ضربة بالعصا. جدير بالذكر أن إقليم آتشيه في أندونيسيا يعد المنطقة الوحيدة لتي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية، وينتمي إليه مخلص بن محمد والمرأة التي ضبطت معه.
مظاهرات الجزائر.jpg2

الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل. وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.
قصف-غزة (2)

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية. وأفادت مصادر طبية بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بإستشهاد الشاب أحمد محمد الشحري (27 عاماً) جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلاً مجاوراً غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة، ?وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقعاً وممتلكات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها.
احتجاجات لبنان

بريطانيا تخصص 25 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني

أعلنت المملكة المتحدة تخصيص مبلغ قيمته 25 مليون دولار، لدعم الجيش اللبناني خلال الفترة ما بين أعوام 2019 وحتى 2022، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الدعم المستمر للجيش بوصفه المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان. وأكدت السفارة البريطانية في بيروت في بيان اليوم الجمعة، أن القوى الأمنية مؤتمنة على الحفاظ على أمن لبنان، بما في ذلك تأمين الحدود، ومكافحة الإرهاب، وحماية الاحتجاجات السلمية. وتقدم بريطانيا مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.
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الحريري

«كلن يعني كلن».. هل يهدأ الشارع بعد استقالة الحريري؟

خلال الـ13 يوما من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة منذ سنوات، والتي عمّت كل المناطق اللبنانية، أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالة حكومته. وقال الحريري في كلمة موجهة إلى اللبنانيين عصر أمس: "حاولت إيجاد مخرج نستمع من خلاله إلى صوت الناس ولحماية البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية، واليوم وصلت إلى طريق مسدود، ويجب أن تكون هناك صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، وأكد قائلا إن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
صحف سعودية

الصحف تبرز استقالة الحريري ومقتل خليفة البغدادي

تصدرت تطورات الأوضاع في لبنان واستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وأطلعتنا أيضا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل خليفة زعيم داعش أبى بكر البغدادي، كما استعرضت العديد من القضايا المتنوعة. ذكرت صحيفة "الخليج" أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن أمس الثلاثاء، استقالة حكومته، وأفادت مصادر في الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون يدرس ورقة استقالة الحريري، ولن يطلب من حكومته تصريف الأعمال.
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
صحف

صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".
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