ليفربول يسعى لتعزيز صدارة الدوري أمام أستون فيلا

تحرير:خالد الفوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

ليفربول

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد اليوم السبت، وذلك من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب فيتنس فيرست، عندما يستقبل بورنموث نظيره مانشستر يونايتد في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، ويحتل بورنموث المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل آرسنال نظيره وولفرهامبتون على ملعب الإمارات في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 12 نقطة.

وبدوره يرحل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، لمواجهة أستون فيلا الـ15 برصيد 11 نقطة، على ملعب فيلا بارك، في تمام الساعة الخامسة مساء. وفي نفس الموعد يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، نظيره ساوثهامبتون الـ18 برصيد 8 نقاط، على ملعب الاتحاد. وفي تمام الساعة السابعة والنصف