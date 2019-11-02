رياضة

توماس توخيل: السقوط أمام ديجون طبيعي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
توماس توخيل
توماس توخيل
قال الألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن خسارة فريقه ضد ديجون، في جولة الدوري الفرنسي، حدثت لعامل الحظ، لكنه لم ينس في الوقت ذاته انتقاد أداء لاعبيه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وقال مدرب باريس سان جيرمان: "الأداء كان سلبيا للغاية في الشوط الأول، افتقدنا الجدية والتركيز سواء دفاعيا أو هجوميا، ولم نفرض خطتنا في الملعب، ثم تحسن المستوى في الشوط الثاني نسبيا، ووصلنا إلى منطقة جزاء المنافس 17 مرة مقابل 3 محاولات فقط بالنصف الأول".
وأضاف توماس توخيل: "لم نستحق أن يساندنا الحظ، فالخسارة أمام ديجون طبيعية، فهي نتيجة لإرادة أي فريق يريد الفوز علينا، وديجون كان محظوظا، لقد سجل هدفين دون خلق فرص عديدة على مرمانا، لقد أهدرنا عدة فرص، وكان بإمكاننا الفوز في الشوط الثاني، وهو ما لم يتحقق هذه المرة". وفي مفاجأة مدوية، سقط باريس سان جيرمان
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

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إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

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باريس- سان -جيرمان - مبابي‎

مدافع سان جيرمان: الخسارة لا تعني أننا فريق سيئ

برر البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان، الهزيمة المفاجئة لفريقه أمام ديجون، مساء أمس الجمعة في الجولة 12 من الدوري الفرنسي، حيث قال ماركينيوس لقناة (كانال بلس) الفرنسية: «الخسارة واردة في كرة القدم، لم نكن حاضرين بالشكل الكافي، ولم تظهر قدراتنا الحقيقية، لذا علينا الرد بقوة في مباراتنا القادمة ضد كلوب بروج في دوري الأبطال». وفي حديثه عن الهزيمة قال: «نعلم جيدا الدوافع التي تقود منافسينا عندما يلعبون ضدنا، فباريس سان جيرمان هو الفريق الأقوى في فرنسا، لذلك يسعى الجميع للفوز علينا وتحقيق نتائج إيجابية أمامنا».
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توخيل: كافاني يجب أن يقاتل لاستعادة مكانه

وجه الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسائل نارية للأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم الفريق الفرنسي. وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "كافاني ليس سعيدًا نظرًا لابتعاده عدة أسابيع بسبب الإصابة، إنه يريد مساعدتنا ويتطلع للمشاركة أساسيًّا، ولكن بعد الإصابة فهو حزين، وهذا أمر طبيعي". وأوضح: "كافاني يجب عليه حاليا مثل أي لاعب أن يقاتل من أجل استعادة لياقته ومكانه في التشكيلة، لا ينبغي علينا أن نفكر في لاعب واحد، بل مصلحة الفريق ككل".
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ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
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بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".
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