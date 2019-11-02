توماس توخيل: السقوط أمام ديجون طبيعي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

توماس توخيل

قال الألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن خسارة فريقه ضد ديجون، في جولة الدوري الفرنسي، حدثت لعامل الحظ، لكنه لم ينس في الوقت ذاته انتقاد أداء لاعبيه، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية. وقال مدرب باريس سان جيرمان: "الأداء كان سلبيا للغاية في الشوط الأول، افتقدنا الجدية والتركيز سواء دفاعيا أو هجوميا، ولم نفرض خطتنا في الملعب، ثم تحسن المستوى في الشوط الثاني نسبيا، ووصلنا إلى منطقة جزاء المنافس 17 مرة مقابل 3 محاولات فقط بالنصف الأول".

وأضاف توماس توخيل: "لم نستحق أن يساندنا الحظ، فالخسارة أمام ديجون طبيعية، فهي نتيجة لإرادة أي فريق يريد الفوز علينا، وديجون كان محظوظا، لقد سجل هدفين دون خلق فرص عديدة على مرمانا، لقد أهدرنا عدة فرص، وكان بإمكاننا الفوز في الشوط الثاني، وهو ما لم يتحقق هذه المرة". وفي مفاجأة مدوية، سقط باريس سان جيرمان

وأضاف توماس توخيل: "لم نستحق أن يساندنا الحظ، فالخسارة أمام ديجون طبيعية، فهي نتيجة لإرادة أي فريق يريد الفوز علينا، وديجون كان محظوظا، لقد سجل هدفين دون خلق فرص عديدة على مرمانا، لقد أهدرنا عدة فرص، وكان بإمكاننا الفوز في الشوط الثاني، وهو ما لم يتحقق هذه المرة".



وفي مفاجأة مدوية، سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه ديجون بهدفين لهدف، مساء أمس اليوم الجمعة في انطلاقة الجولة 12 بالدوري الفرنسي، وتقدم كيليان مبابي للضيوف في الدقيقة 19، ورد ديجون بثنائية لمنير شويار وجوندير كاديز بالدقيقتين 45+6 و47.



وتعطل قطار انتصارات بي إس جي بخسارته الثالثة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة في الصدارة، بينما رفع ديجون رصيده إلى 12 نقطة، ليترك قاع الجدول، ويقفز للمركز 18.

