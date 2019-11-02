مدافع سان جيرمان: الخسارة لا تعني أننا فريق سيئ

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

باريس سان جيرمان

برر البرازيلي ماركينيوس، مدافع نادي باريس سان جيرمان، الهزيمة المفاجئة لفريقه أمام ديجون، مساء أمس الجمعة في الجولة 12 من الدوري الفرنسي، حيث قال ماركينيوس لقناة (كانال بلس) الفرنسية: «الخسارة واردة في كرة القدم، لم نكن حاضرين بالشكل الكافي، ولم تظهر قدراتنا الحقيقية، لذا علينا الرد بقوة في مباراتنا القادمة ضد كلوب بروج في دوري الأبطال». وفي حديثه عن الهزيمة قال: «نعلم جيدا الدوافع التي تقود منافسينا عندما يلعبون ضدنا، فباريس سان جيرمان هو الفريق الأقوى في فرنسا، لذلك يسعى الجميع للفوز علينا وتحقيق نتائج إيجابية أمامنا».

وواصل ماركينيوس: «مواجهة باريس سان جيرمان تكون مختلفة لأي فريق، وعلينا أن ننتبه لذلك جيدًا، وألا نتفاجأ مما حدث.. يجب أن نراجع المباراة بالشكل الصحيح، وبدأنا اللقاء جيدًا وسجلنا هدفا، لكن بعد ذلك تغير كل شيء، وتوقفت المباراة كثيرًا في الشوط الأول (بسبب المخالفات)، مما تسبب في استرخائنا، لكن في

وواصل ماركينيوس: «مواجهة باريس سان جيرمان تكون مختلفة لأي فريق، وعلينا أن ننتبه لذلك جيدًا، وألا نتفاجأ مما حدث.. يجب أن نراجع المباراة بالشكل الصحيح، وبدأنا اللقاء جيدًا وسجلنا هدفا، لكن بعد ذلك تغير كل شيء، وتوقفت المباراة كثيرًا في الشوط الأول (بسبب المخالفات)، مما تسبب في استرخائنا، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل».



وأتم المدافع البرازيلي: «علينا ألا نسترخي.. فالفوز يتحقق ببذل المجهود، وتقديم الأداء القوي دفاعا وهجوما، وهو السبب في انتصاراتنا الأخيرة، وفي أي موسم وارد أن تؤدي مباريات جيدة وأخرى متواضعة، لدينا فريق يتمتع بالخبرات، والخسارة لا تعني أننا فريق سيئ».



وفي مفاجأة مدوية، سقط باريس سان جيرمان أمام مضيفه ديجون بهدفين لهدف، مساء أمس اليوم الجمعة في انطلاقة الجولة 12 بالدوري الفرنسي.