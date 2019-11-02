برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

تحرير:خالد الفوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

ريال مدريد

يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك على ملعب «سانتياجو بيرنابيو». ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة. وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري في 106 مباريات سابقة، حقق خلالها