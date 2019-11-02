رياضة

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع صدارة «الليجا» اليوم

تحرير:خالد الفوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
ريال مدريد
ريال مدريد
يرحل برشلونة اليوم السبت، لمواجهة ليفانتي على ملعب سيوتات دي فالنسيا في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإسباني لموسم (2019- 2020)، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد ليفانتي في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في 26 مباراة سابقة في «الليجا»، حقق خلالها البرسا الانتصار في 20 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهتين، وسجل العملاق الكتالوني في تلك اللقاءات 82 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك على ملعب «سانتياجو بيرنابيو». ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة. وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري في 106 مباريات سابقة، حقق خلالها
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
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عثمان-ديمبلي (1)

فالفيردي يستبعد ديمبلي ويضم أرثر لمواجهة ليفانتي

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، قائمة الفريق استعدادا لخوض مواجهة ليفانتي، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني (الليجا)، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد الفرنسي عثمان ديمبلي بقرار فني، رغم أنه غاب في آخر مباراتين بداعي الإيقاف، كما لم يتم استدعاء المدافع صامويل أومتيتي على الرغم من مشاركته في المران الجماعي، وأيضًا الثنائي الشاب كارليس ألينيا، وموسى واجي، وعاد للقائمة البرازيلي آرثر ميلو، الذي تم استبعاده من مواجهة بلد الوليد، التي فاز فيها البلوجرانا بخمسة أهداف مُقابل هدف وحيد.
فالنسيا

إشبيلية يترك الصدارة لبرشلونة بتعادل أمام فالنسيا

حسم التعادل الإيجابي، بهدف لمثله، مواجهة فريق إشبيلية ونظيره فالنسيا، التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، سجل لوكاس أوكامبوس هدف التقدم للضيوف، فيما أدرك روبين سوبرينو هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع الخفافيش رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، في المقابل رفع إشبيلية رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن فريق برشلونة المتصدر، وبنفس النقاط عن ريال مدريد الذي يواجه ليجانيس حاليًّا.
هدف راموس في اتليتكو مدريد

مودريتش عن هدف راموس في أتلتيكو: غير تاريخ الكرة

أكد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، أن الهدف الذي سجله زميله سيرخيو راموس في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014، الذي قاده الملكي للفوز على أتلتيكو مدريد في الوقت الإضافي، والتتويج باللقب القاري، أحدث تغييرا في تاريخ كرة القدم في أوروبا. جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، قائلا: "ربما غير ذلك الهدف تاريخ الكرة في أوروبا بعض الشيء، قبل ذلك فاز الريال بالكثير، ولكنه لم يكن آنذاك قد فاز بدوري أبطال أوروبا منذ 12 عامًا، ذلك الهدف غير البطولة".
اتليتكو مدريد

التعادل يحسم مواجهة أتليتكو مدريد وديبورتيفو ألافيس

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق أتليتكو مدريد ونظيره ديبورتيفو ألافيس، التي جمعتهما على ملعب مينديز وروزا، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، الفارو موراتا كان صاحب هدف التقدم للأتليتي، فيما أدرك لوكاس بيريز مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليخسر أبناء المدرب دييجو سيميوني نقطتين في صراع المنافسة على الليجا، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن برشلونة الثالث، علمًا بأن الأخير يلعب أمام بلد الوليد، في المقابل تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
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