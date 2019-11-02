للمرة الأولى.. مراقبة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين كانيا كيوماني من لاوس، لتكون مراقبة مباراة نهائي كأس الاتحاد القاري بين العهد اللبناني و25 إبريل الكوري الشمالي. ويخوض العهد اللبناني، مواجهة قوية مع نظيره 25 إبريل الكوري الشمالي، لحساب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب كوالالمبور ستاديوم، يوم الإثنين المقبل. وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عن فخره الشديد بخطوة تعيين كانيا كيوماني من لاوس، كأول مراقبة تتولى مسئولية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "سيكون ذلك بمثابة دعم إضافي للكرة النسائية وقرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي". وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أنه تم اختيار كانيا كيوماني كواحدة من 4 مراقبات لمباريات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وقالت كانيا في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي:

وأكد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "سيكون ذلك بمثابة دعم إضافي للكرة النسائية وقرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي".



وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أنه تم اختيار كانيا كيوماني كواحدة من 4 مراقبات لمباريات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وقالت كانيا في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي: «إنه لشرف كبير أن يتم تعييني كمراقبة لنهائي البطولة القارية، وهذا يؤكد أن الاتحاد الآسيوي يمنح الجميع فرصة الظهور بغض النظر عن الجنس سواء ذكر أو أنثى».



وأردفت كانيا كيوماني من لاوس: «فخورة بأن أكون من هذا الجيل النسائي بعد التألق وكسر الحواجز وتولي المسئولية في الكرة الآسيوية».