رياضة

للمرة الأولى.. مراقبة لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، تعيين كانيا كيوماني من لاوس، لتكون مراقبة مباراة نهائي كأس الاتحاد القاري بين العهد اللبناني و25 إبريل الكوري الشمالي. ويخوض العهد اللبناني، مواجهة قوية مع نظيره 25 إبريل الكوري الشمالي، لحساب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، على ملعب كوالالمبور ستاديوم، يوم الإثنين المقبل. وأعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان له عن فخره الشديد بخطوة تعيين كانيا كيوماني من لاوس، كأول مراقبة تتولى مسئولية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.
وأكد بيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "سيكون ذلك بمثابة دعم إضافي للكرة النسائية وقرارات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي". وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أنه تم اختيار كانيا كيوماني كواحدة من 4 مراقبات لمباريات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.   وقالت كانيا في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي:
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
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