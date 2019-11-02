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التخطيط: انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا ،الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن تنظيم هذا المؤتمر جاء بهدف توفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.وأضافت السعيد، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون بين كافة الأطراف العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يقتضي العمل بروح الشراكة
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الاقتصاد-المصري

ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
وزير-الماليه

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة في 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة تحرص على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يمكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي. وذكرت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها.
فلوس (2)

2.8 تريليون جنيه إجمالي ودائع المصريين في البنوك

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالعملة المحلية في البنوك بقيمة بلغت نحو 98.035 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستوى نحو 2.826 تريليون جنيه، في مقابل نحو 2.728 تريليون جنيه خلال شهر أغسطس السابق عليه. وأشارت بيانات المركزي إلى ارتفاع حجم الودائع الجارية بالعملة المحلية بقيمة بلغت نحو 12.2 مليار جنيه، لتسجل نحو 456.87 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 444.69 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس 2019.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.09 جنيه، ونحو 16.19 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو 16.22 جنيه للبيع، و16.12 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء.
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وزيرة التخطيط مع الحبتور

«الحبتور»: صندوق مصر السيادي فرصة جيدة للاستثمار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مع رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفرص الاستثمار المتاحة فى صندوق مصر السيادى، في ضوء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، في إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة في جميع مجالاتها، ومنها تفعيل صندوق مصر السيادى وبحث الفرص الاستثمارية به مع كبار المستثمرين.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر تسعى لأن تكون من أفضل 30 دولة في العالم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رؤية مصر 2030 تسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية تتمثل في أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد قياسا بالناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تحقيق تنافسية الأسواق، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، مؤكدة أن تلك الأهداف متشابكة ومتداخلة. وأضافت السعيد أن الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة يركز على الشراكات بين الجهات المختلفة كوسيلة لتحقيق التنمية في كل المجالات، من صحة وتعليم وتنمية اقتصادية ومدن مستدامة، وغيرها.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: مصر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية 2030

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، على أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية، وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول. وأشارت السعيد إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: الحكومة تبذل الجهود اللازمة لخفض معدل الفقر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تركز في خططها علي عدد من الموضوعات الرئيسة لعل أبرزها السعي نحو خفض معدلات الفقر ومعالجة الفجوات التنموية، مشيرة إلى كونها أحد أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية المستدامة والتي تحرص الحكومة علي مواجهتها. وأضافت السعيد، أن برنامج عمل الحكومة أولى اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية.
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