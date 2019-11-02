التخطيط: انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن انطلاق النسخة الثالثة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالتعاون بين الوزارة؛ والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وذلك غدًا ،الأحد، تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" والمقرر عقده على مدار أربعة أيام حتى 6 نوفمبر، وبالشراكة مع البنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تنظيم النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يأتى في إطار المحاولة لتوحيد كافة الجهود في الدول العربية لتحقيق خطة 2030.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن تنظيم هذا المؤتمر جاء بهدف توفير إطار لحوار إقليمي رفيع المستوى لمناقشة وعرض سبل تنفيذ هذه الخطط مع إيجاد مناخ دولي وإقليمي داعم.وأضافت السعيد، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التعاون بين كافة الأطراف العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يقتضي العمل بروح الشراكة