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قرى سقطت من حسابات النقل العام في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
النواب
النواب
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، حول معاناة الكثير من القرى في الأقاليم والمحافظات من اختفاء وسائل النقل. وأشار مشهور إلى معاناة الأهالي الذين يعيشون دون وسيلة مواصلات حكومية تخفف عنهم عبء التنقل والزحام على المواصلات الخاصة، ويقتصر الأمر لديهم على التوكتوك والتاكسي فقط، مؤكدًا أن أزمة وسائل النقل العام لا تعاني منها القرى فحسب بل أيضا المدن الصغيرة تختفي فيها وسائل النقل العام.
وأوضح مشهور أن عدم توافر وسائل نقل عام لأهالي بعض المحافظات والمناطق النائية، والتي غالبًا ما يسكنها محدودو الدخل والعمال البسطاء، يعرضهم إلى الاعتماد على وسائل غير آمنة للتنقل في ظل معاناتهم أيضًا من بعد المستشفيات وأماكن عملهم ومدارس الأطفال عن محل السكن.وأشار إلى أن السبب في ندرة وسائل النقل الحكومي
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سلع-غذائية

نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
الطيران-البريطانى-1

مرسى علم تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» البريطانية

استقبل مطار مرسي علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير، وقررت شركة "إيزي جيت" تسيير 3 رحلات في الأسبوع لمصر، اثنتان من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة واحدة من برلين بألمانيا، وتم استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على هيكل الطائرة فور وصولها، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع الحلويات على الركاب، ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول.
الآثار-المصرية-الغارقة

الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
ادمان-ادوية-مخدرات (4)

نائب يوقع بروتوكول مع صندوق الإدمان لمواجهة المخدرات

عقد علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهه تلك الظاهرة الخطرة والقضاء عليها نظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع، وذلك فى إطار إهتمام الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص.
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

صالات الجيم والمنشطات السامة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير الشباب ، بشأن الرقابة الغائبة علي صالات الجيم والنوادي الصحية وتداول المنشطات السامة للشباب بها. وأكد غلاب أنه رغم الاهتمامات الرئاسية بالشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضعهم علي أجندة الأولويات للدولة المصرية، إلا أن ضعف الإجراءات الحكومية وغياب الرقابة يجعل العديد منهم مستهدف من قبل منعدمي الضمير وتعرضهم للموت البطئ من خلال السموم والحبوب والمنشطات التي يتم استخدمها بالعديد من النوادي الصحية وصالات الجيم التي انتشرت مؤخرا في العديد من محافظات مصر بدون أي ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.
تصويت النواب على الموازنة-7

نائب: إهمال مراكز الأبحاث سبب رئيسي في تدهور الزراعة

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم الركائز الأساسية في تنشيط الاقتصاد الوطني والنهوض به إلى مراحل متقدمة، حيث تسهم بنصيب كبير في إحداث التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتقليل حجم الواردات، مضيفًا أنها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثر من نصف عدد السكان سواء في النشاط الإنتاجي والتسويقي والتصنيعي للزراعة. وأوضح مشهور أن القطاع الزراعي يعاني العديد من المشكلات يأتي على رأسها إهمال مراكز الأبحاث الزراعية التى كان يقدر عددها إلى 18 مركزا بحثيا بحسب إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن انخفضت المخصصات المالية لها لتصل إلى 3 ملايين جنيه فقط بعدما كانت تصل إلى 200 مليون جنيه، مما ساهم فى تزايد المشكلات التى وقعت للزراعة خلال الفترة الماضية.
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نائبة: يجب توفير الرعاية الاجتماعية لأسرة شاب القطار

طالبت إيمان خضر عضو مجلس النواب، بمعاقبة مسؤولي قطار رقم "934"، صاحب واقعة إلقاء شابين من القطار، والتي لا بد أن يقابلها تحرك عاجل من أعلى مستوى، لمعاقبة المسؤولين بعد أن سلكوا مسلكا خلاف القانون، وأجبروا شابين على النزول، أحدهما توفي، والآخر أصيب، متسائلة: "أين خطة وزارة النقل لتدريب العاملين في هيئة السكك الحديدية على فن التعامل مع المواطنين؟"، ففي أي دولة في العالم، الموظف بها بمثابة ممثل عن السلطة التنفيذية وواجهة للدولة، فما بالنا بأشخاص منوط لهم تحصيل رسوم التذاكر من المواطنين، فلابد أن يتحلوا بقدر من المرونة وسعة الصدر".
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«خارجية النواب»: مصر ترفض التقييمات المدفوعة بحملات مسيسة

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب كريم درويش، أن مصر ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خاصة إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة، مشيرا إلى أن هناك خطا رفيعا بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين. وأضاف درويش خلال استقباله اليوم الأحد الوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة - أن فلسفة الشراكة المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية عام 2001، وطوال مسيرتها وصولا لاتفاق عام 2017، ترتكز على الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجانبين لتحقيق التنمية والاستقرار وهذا الحوار رفيع المستوى تم ويتم على مستوى الدبلوماسية والحوارات الحكومية والتنفيذية والبرلمانية بين الجانبين.
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