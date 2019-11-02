قرى سقطت من حسابات النقل العام في طلب بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

النواب

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، حول معاناة الكثير من القرى في الأقاليم والمحافظات من اختفاء وسائل النقل. وأشار مشهور إلى معاناة الأهالي الذين يعيشون دون وسيلة مواصلات حكومية تخفف عنهم عبء التنقل والزحام على المواصلات الخاصة، ويقتصر الأمر لديهم على التوكتوك والتاكسي فقط، مؤكدًا أن أزمة وسائل النقل العام لا تعاني منها القرى فحسب بل أيضا المدن الصغيرة تختفي فيها وسائل النقل العام.

وأوضح مشهور أن عدم توافر وسائل نقل عام لأهالي بعض المحافظات والمناطق النائية، والتي غالبًا ما يسكنها محدودو الدخل والعمال البسطاء، يعرضهم إلى الاعتماد على وسائل غير آمنة للتنقل في ظل معاناتهم أيضًا من بعد المستشفيات وأماكن عملهم ومدارس الأطفال عن محل السكن.وأشار إلى أن السبب في ندرة وسائل النقل الحكومي