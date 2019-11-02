والدة رونالدو: المافيا حرمته من الكرة الذهبية

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

كريستيانو رونالدو - ماريا دولوريس أفيرو

ترى ماريا دولوريس أفيرو، والدة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن المافيا تسببت في حرمان صاروخ ماديرًا من حصد المزيد من الكرات الذهبية. وحصد كريستيانو رونالدو، جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، 5 مرات من قبل بالتساوي مع منافسه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد نادي برشلونة الإسباني. وستقدم الجائزة في حفل سيقام يوم 2 ديسمبر، المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وفاز لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب كرواتيا بالجائزة العام الماضي.

وقالت والدة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان كريستيانو رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من ذلك». وواصلت ماريا دولوريس أفيرو: «هذا حدث مع كريستيانو

وقالت والدة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، وهي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان كريستيانو رونالدو من الفوز بالكرة الذهبية أكثر من ذلك».



وواصلت ماريا دولوريس أفيرو: «هذا حدث مع كريستيانو رونالدو، لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانيًا أو إنجليزيًا، لما فعلوا ذلك معه».



وأردفت والدة صاروخ ماديرا صاحب الـ34 عامًا: «كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بالكرة الذهبية السادسة، لا أعرف مدى إمكانية حصوله عليها، لكن إذا قمنا بتحليل ما قدمه الموسم الماضي، فهو يستحقها عن جدارة».