يوفنتوس يخشى مفاجآت تورينو في الدوري الإيطالي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

يوفنتوس

يشتد التنافس بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب الأولمبيكو، الذي سيحتضن صدام روما ونابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان من قبل في الدوري الإيطالي في 144 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 51 لقاء مقابل 43 انتصار لنابولي وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل روما في تلك المباريات 187 هدفًا واهتزت شباكه بـ163 هدفًا.

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل بولونيا الـ11 برصيد 12 نقطة، نظيره إنتر الثاني برصيد 25 نقطة على ملعب ريناتو دال آرا في تمام الساعة السابعة مساء. وتواجه الفريقان في 144 مباراة في الدوري من قبل، حقق خلالها انتصر الانتصار في 69 مباراة، مقابل 40 انتصار لبولونيا وانتهت 35 مواجهة بالتعادل، وسجل إنتر في تلك

وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل بولونيا الـ11 برصيد 12 نقطة، نظيره إنتر الثاني برصيد 25 نقطة على ملعب ريناتو دال آرا في تمام الساعة السابعة مساء.



وتواجه الفريقان في 144 مباراة في الدوري من قبل، حقق خلالها انتصر الانتصار في 69 مباراة، مقابل 40 انتصار لبولونيا وانتهت 35 مواجهة بالتعادل، وسجل إنتر في تلك المباريات 218 هدفًا واستقبلت شباكه 165 هدفًا.



وبدوره يحتضن ملعب أولمبيكو دي تورينو الديربي، عندما يستقبل تورينو صاحب المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، نظيره يوفنتوس متصدر جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.



وتواجه الفريقان في 148 مباراة في الدوري من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 70 مباراة مقابل 35 انتصار لتورينو، وانتهت 43 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 227 هدفًا واستقبلت شباكه 43 هدفًا.