رياضة

يوفنتوس يخشى مفاجآت تورينو في الدوري الإيطالي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
يوفنتوس
يوفنتوس
يشتد التنافس بين يوفنتوس وإنتر ميلان على صدارة الدوري الإيطالي اليوم السبت، من خلال مباريات الجولة رقم 11، وستكون ضربة البداية من ملعب الأولمبيكو، الذي سيحتضن صدام روما ونابولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل روما المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 18 نقطة، وتواجه الفريقان من قبل في الدوري الإيطالي في 144 مباراة، حقق خلالها روما الانتصار في 51 لقاء مقابل 43 انتصار لنابولي وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل روما في تلك المباريات 187 هدفًا واهتزت شباكه بـ163 هدفًا.
وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل بولونيا الـ11 برصيد 12 نقطة، نظيره إنتر الثاني برصيد 25 نقطة على ملعب ريناتو دال آرا في تمام الساعة السابعة مساء. وتواجه الفريقان في 144 مباراة في الدوري من قبل، حقق خلالها انتصر الانتصار في 69 مباراة، مقابل 40 انتصار لبولونيا وانتهت 35 مواجهة بالتعادل، وسجل إنتر في تلك
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
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يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة استعادة صدارة الكالتشيو أمام جنوة

تتواصل، اليوم الأربعاء، مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب يوفنتوس نظيره جنوة على ملعب أليانز ستاديوم في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 23 نقطة، بينما يوجد جنوة في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط، وتواجه الفريقان في 104 مباريات من قبل في الدوري الإيطالي، حقق خلالها اليوفي الانتصار في 62 لقاءً وتعادل في 21 مباراة وخسر في مثلها، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 211 هدفًا، واهتزت شباك البيانكونيري بـ109 أهداف.
نابولى

أتلانتا يكتسح أودينيزى.. ونابولى يسقط فى فخ التعادل

اكتسح فريق أتلانتا نظيره أودينيزى بنتيجة 7- 1، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب أتليتي أزورى فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح أتلانتا يوسيب إيليتشيتش (هدفين) ولويس مورييل (ثلاثة أهداف)، وماريو باشاليتش وعماد ديالو تراورى بواقع هدف لكل لاعب، بينما على الجانب الآخر سجل هدف أودينيزى الوحيد ستيفانو أوكاكو. وعلى الرغم من تقدم أودينزي فى أول المباراة بهدف مبكر فى الدقيقة الحادية عشرة إلا أن اتلانتا أمطر شباك الفريق بسبعة أهداف.
ماتيس دي ليخت

بونوتشي يدافع عن دي ليخت بعد سقوط يوفنتوس

سقط يوفنتوس، أمس السبت، في فخ التعادل الإيجابي أمام ليتشي بنتيجة 1-1، وذلك عندما تسبب دي ليخت في ركلة جزاء، ليفقد البيانكونيري نقطتين في سباق صدارة الكالتشيو، ليخرج زميله ليوناردو بونوتشي مدافعا عنه في تصريحات نقلتها صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، قال من خلالها: "في لحظات مثل هذه، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تحدث لسوء الحظ داخل المنطقة، وتقودك الطبيعة البشرية للقيام ببعض الحركات الخطيرة، لكن يجب على دي ليخت أن يكون هادئا، لأن ذلك يحدث للجميع، يرتكبون أخطاء ويعيشون لحظات سلبية، لكن ماتياس لديه موهبة هائلة وثقة كبيرة".
يوفنتوس

يوفنتوس في مهمة تعزيز الصدارة أمام ليتشي

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (كالتشيو) لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب برصيد 22 نقطة لمواجهة ليتشي صاحب المركز الـ17 برصيد 7 نقاط على ملعب فيا دل ماري في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتواجه الفريقان في 30 مباراة في الدوري الإيطالي من قبل، حقق خلالها يوفنتوس الفوز في 19 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات أخرى، وسجل اليوفي في تلك المباريات 60 هدفًا واهتزت شباكه بـ26 هدفًا.
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