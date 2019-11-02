أفضل سيارات «بيجو- ستروين» في الأسواق العالمية

تقدم شركة «بيجو- ستروين» الفرنسية مجموعة من أفضل الموديلات التي تلقى قبولا واسعا في الأسواق العالمية، وذلك من خلال إصدارات بيجو وستروين والوافدة الألمانية أوبل
تميزت صناعة السيارات الفرنسية بالاعتمادية والأناقة، وهو الأمر الذي ساعدها على البقاء في منافسة واضحة مع الموديلات الفاخرة التي تنتجها الشركات الألمانية، أو حتى مع الإصدارات الاعتمادية، مثل الموديلات الخاصة بالمصنعين الكوريين في الأسواق العالمية.
وبإضافة شركة أوبل إلى "PSA" خلال العام الماضي، بات من الواضح أن الأخيرة تسعى للحصول على شرائح أكبر من الأسواق العالمية، مستغلة الموديلات الرائعة التي تقدمها في العديد من البلدان على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "أوتو بلوج" المتخصص في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من السيارات الأفضل للشركة الفرنسية.
أوبل كورسا
على الرغم من أن الجمهور يراها نموذجا شقيقا لسيارة بيجو 208، فإن أوبل كورسا الجديدة لها طابعها الخاص، وذلك على مستوى التصميم الخارجي، بالإضافة إلى
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "أوتو بلوج" المتخصص في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من السيارات الأفضل للشركة الفرنسية.
أوبل كورسا
على الرغم من أن الجمهور يراها نموذجا شقيقا لسيارة بيجو 208، فإن أوبل كورسا الجديدة لها طابعها الخاص، وذلك على مستوى التصميم الخارجي، بالإضافة إلى نظام التعليق الأكثر ميلا للطابع الرياضي، ودعمها بمحركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى إمكانية إضافة نسخة كهربائية في المستقبل.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وبشكل عام، بدت أوبل كورسا الجديدة واحدة من السيارات الألمانية التي تم تعديلها وفقا للنمط الفرنسي، وذلك بعد انضمام أوبل بشكل رسمي لشركة طبيجو- ستروين.
أوبل جراند لاند X
على غرار كورسا، تمتعت جراند لاند بمميزات عديدة سواء على المستوى الفني أو الشكل الخارجي، وبالأخص عندما بدأت الشركة الفرنسية فى القيام بالعديد من التعديلات الجديدة للسيارة التي تنتمي إلى طراز الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، الذي بالفعل يلقى قبولا واسعا في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، الأمر الذي دفع العشرات من الشركات للرهان على تلك الموديلات الرائعة، وبالأخص أوبل وبيجو، خلال الأشهر القليلة الماضية.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
بيجو 208
لا شك أنها واحدة من أهم السيارات التي ظهرت في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما أن الشركة الفرنسية تعد من أهم الكيانات المصنعة التي تنوي التركيز على الموديلات الهاتشباك الشهيرة، التي تمتلك سمعة واسعة على مستوى العديد من الأسواق العالمية.
وتمثل بيجو 208 الرهان الرئيسي للشركة الفرنسية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، لا سيما أنها تسعى إلى توسيع مساحة انتشارها بقوة في المستقبل القريب والمنافسة مع الشركات الأخرى المنتجة.
بيجو 308 GTi
على غرار 208، تقدم بيجو أيضًا نموذجا رياضيا فعالا من السيارات التي تنتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، كما أنها دعمته بالعديد من الأنظمة الرياضية والتقنية التي جعلته يمتلك قدرات واضحة تؤهله للمنافسة في الأسواق العالمية.
واستطاعت بيجو 308 GTi أن تقدم نفسها للجمهور العالمي على أنها من أهم الموديلات التي بالفعل تمتلك مقومات تؤهلها للمنافسة مع العشرات من السيارات الرياضية متعددة الأغراض في المستقبل القريب.
بيجو 508
قدمت بيجو نموذجا آخر من قدرتها على إنتاج موديلات رياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن وجدت توجها عالميا قويا لدى الجماهير في هذا الاتجاه، وهي من الرهانات الرئيسية للشركة الفرنسية العملاقة خلال الفترة الحالية، وطرحت الجيل الثاني من سيارتها الشهيرة "508" خلال المعرض الدولي في جنيف، وذلك في إطار معركة عملاقة لصناعة السيارات الفرنسية من أجل تطوير مبيعاتها من الموديلات التي تعتمد على أنظمة الدفع الرباعي الخاصة.
بيجو E-Legend
ليست معروضة للبيع في أي مكان، وتعد E-Legend المستوحاة من سيارة 504 كوبيه الكلاسيكية، وهي فى الأساس من الموديلات التي تقدم نماذج مختلفة على مستوى التطوير، سواء من الناحية الفنية أو الشكل الخارجي، بما يمثل محاولة من جانب الشركة الفرنسية بشكل واضح لإنتاج موديلات قادرة على الجمع بين سمات العصر الحديث وروح التصميم الخارجي للموديلات الكلاسيكية التي كان لها اسم كبير في عالم السيارات بالأسواق العالمية.