أفضل سيارات «بيجو- ستروين» في الأسواق العالمية

تقدم شركة «بيجو- ستروين» الفرنسية مجموعة من أفضل الموديلات التي تلقى قبولا واسعا في الأسواق العالمية، وذلك من خلال إصدارات بيجو وستروين والوافدة الألمانية أوبل

تحرير:محمود نبيل ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بيجو 508

تميزت صناعة السيارات الفرنسية بالاعتمادية والأناقة، وهو الأمر الذي ساعدها على البقاء في منافسة واضحة مع الموديلات الفاخرة التي تنتجها الشركات الألمانية، أو حتى مع الإصدارات الاعتمادية، مثل الموديلات الخاصة بالمصنعين الكوريين في الأسواق العالمية. وبإضافة شركة أوبل إلى "PSA" خلال العام الماضي، بات من الواضح أن الأخيرة تسعى للحصول على شرائح أكبر من الأسواق العالمية، مستغلة الموديلات الرائعة التي تقدمها في العديد من البلدان على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "أوتو بلوج" المتخصص في متابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من السيارات الأفضل للشركة الفرنسية. أوبل كورسا على الرغم من أن الجمهور يراها نموذجا شقيقا لسيارة بيجو 208، فإن أوبل كورسا الجديدة لها طابعها الخاص، وذلك على مستوى التصميم الخارجي، بالإضافة إلى