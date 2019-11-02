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امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
الصداع النصفي
الصداع النصفي
هل سمعت عن فرط حاسة الشم؟ إنه المصطلح الطبي الذي يشير إلى الإحساس القوي بالرائحة، وهو شيء يعاني منه كثير من الأشخاص ويعيشون معه. بالنسبة للبعض، يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الإحساس الفائق، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الروائح الشديدة. هناك امرأة تدعى ماري إبوورث، من لندن، ادعت أن لديها فرطا في حاسة الشم، وكشفت عما تواجهه خلال اليوم، حيث قالت: "قبل بضع سنوات، افترضت أن الجميع قد مروا بنفس ردود الفعل الشديدة التي شعرت بها"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
كما أضافت: "عندما بدأت أتحدث إلى المزيد من الأشخاص حول هذا الموضوع، أدركت أن لديّ القدرة على شم الأشياء قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك". وقدمت أمثلة على الروائح التي تكافحها لكي لا تشمها مثل معطرات الهواء ورائحة الصرف الصحي، لكن "ماري" تقول إن هناك بعض التخوفات كون لديها حاسة شم قوية، وعلى الرغم من
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آخر ظاهرة فلكية في 2019.. عبور «عطارد» أمام الشمس

يحتضن شهر نوفمبر الجارى ختام الظواهر الفلكية النادرة لعام 2019، حيث سيكون لمعظم أنحاء العالم يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر، ولمدة خمس ساعات و28 دقيقة، موعدٌ مع حدث فلكى نادر وهو عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس. تلك الظاهرة الفلكية التى تتكرر حينما يتصادف مرور كوكبى الأرض وعطارد بإحدى نقطتى تقاطع المدارين، علما بأن عطارد يدور حول الشمس مرة واحدة كل 88 يومًا فقط. وسيكون بإمكان المصريين وشعوب دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظم قارات أوروبا وإفريقيا والأمريكتين ما عدا ألاسكا، رؤية هذا العبور.
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بعد هجوم أسما شريف منير.. محطات في حياة الشيخ الشعراوي

إمام الدعاة ومجدد الأمة وغيرها من الألقاب التي أطلقت على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، الذي وصل سيطه إلى كل العالم الإسلامي، إذ يعد أحد أشهر مفسري القرآن الكريم في العصر الحديث، نظرا لما كان يتمتع به رحمه الله، من طريقة مبسطة عامية، مكنته من توصيل معاني القرآن الكريم لأكبر شريحة من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، حتى أنه خلد اسمه كواحد من علماء الدين على مر العصور.
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دراسة تكشف أن الرجال أكثر فكاهة من النساء

تزعم دراسة جديدة أن الرجال أكثر قدرة على الفكاهة من النساء، حيث قام باحثون من جامعة أبيريستويث وجامعة كارولاينا الشمالية بمراجعة الدراسات في جميع أنحاء العالم التي تبحث في الفارق بين الجنسين في قدرة الفكاهة، وخرج الرجال في المقدمة. وقال الدكتور جيل جرينجروس، مؤلف مشارك فى الدراسة: "إن قدرة إنتاج الفكاهة هي قدرة معرفية مميزة لا ترتبط إلى حد كبير بالتقدير والتمتع بالفكاهة؛ لذا ركز الباحثون على الدراسات التي تم فيها تقييم قدرة فكاهة الرجال والنساء بشكل موضوعي"، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
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امرأة العقرب.. زوجة مثالية لكنها شديدة الغيرة

فتاة بسيطة بملامح هادئة تقابلك لأول مرة فتستهويك على الفور، ولكن بمجرد الوقوف معها لدقائق أخرى أو حتى ساعات، ستتغير تلك الملامح التي أحببتها لأول مرة، لا أقول لك إنها ستكون فتاة سيئة، أو لا يحتمل التعامل معها، ولكن هكذا هن فتيات العقرب، لا تظهر طبيعة شخصياتهن من المرة الأولى، فعليك فهمهما جيدا، ولا تعتقد نفسك ذكيا كفاية؛ لأن ذكاءها ليس محدودا، حتى إنها تظهر لك تواضعها وعدم فمهما لبعض الأمور أو الهدف من كلامك، ولكن في حقيقة الأمر هي مدركة لكل شيء في داخلها.
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للأطعمة استخدامات أخرى| الموز للفضة والليمون للحشرات

يعد الغذاء جزءا عميقا من الثقافات الإنسانية، كما أنه ضروري من أجل استمرار الحياة، وفي كثير من الأحيان يكون لذيذا، ولهذا هناك أشخاص يكرسون حياتهم بأكملها لإيجاد أشياء جديدة ومثيرة تتعلق بالطعام، مثل طرق طهي جديدة وطرق زراعة مختلفة، بالإضافة إلى طريقة التقديم التي تعد من الإتيكيت. يقضي بعض المختصين سنوات في تطوير تقنيات للحفاظ على استمرارية الطعام لفترة أطول من الوقت، كما أن الطعام لا يمكن تناوله فقط، بل يدخل في استخدامات متعددة، كالصبغات، وتنظيف بعض الأشياء؛ لذا إليك استخدامات مختلفة للأطعمة وفقا لما ذكره موقع List verse.
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لا تخف ولكن احذر.. تعرف على مولود العقرب أكثر

بدأت أعياد ميلاد برج العقرب بالأمطار والسحب الكثيفة والرعد في السماء، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا نهائيا، فمواليد برج العقرب ليس كما يظهرون أول مرة، بل قد تحتاج إلى وقت طويل للدخول إلى عالم هذه الشخصية وفك الشفرات التي تظهر في كل مقابلة. العقرب مولود استثنائي، يظهر كالحمل الوديع، ولكن احذر فقد تكون لدغته القاضية عليك، ومثلما قالت الممثلة التونسية، هند صبري، في فيلم الفيلم الأزرق "لا تخافوا ولكن احذروا"، عليك أن تأخذ احتياطاتك وتعرف جيدا مواليد هذا البرج عن قرب.
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سيدة تصاب بالسرطان بسبب غسل ملابس زوجها

ادعت امرأة مصابة بالسرطان أن ملابس زوجها المغطاة بغبار الأسبستوس هى السبب في مرضها، إذ اعتادت مافيس تورتون، البالغة من العمر 86 عاما، التخلص من الأشياء العالقة بملابس زوجها قبل وضعها في الغسالة بعد انتهاء عمله يوميا في محطة الكهرباء. بعد سنوات عديدة، تم تشخيصها بأنها مصابة بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض المستمر للأسبستوس، حيث يحدث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تغطى الأعضاء الداخلية. كما قالت إن ملابس زوجها كانت مليئة بالأتربة، ولهذا كانت تتخلص من العوالق قبل غسلها، ولم يكن له اتصال مباشر بمادة الأسبستوس.
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