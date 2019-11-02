امرأة تتنبأ بموعد إصابتها بالصداع النصفي

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

الصداع النصفي

هل سمعت عن فرط حاسة الشم؟ إنه المصطلح الطبي الذي يشير إلى الإحساس القوي بالرائحة، وهو شيء يعاني منه كثير من الأشخاص ويعيشون معه. بالنسبة للبعض، يمكن أن ينظر إليه على أنه نوع من الإحساس الفائق، وبالنسبة للآخرين، يمكن أن تكون الروائح الشديدة. هناك امرأة تدعى ماري إبوورث، من لندن، ادعت أن لديها فرطا في حاسة الشم، وكشفت عما تواجهه خلال اليوم، حيث قالت: "قبل بضع سنوات، افترضت أن الجميع قد مروا بنفس ردود الفعل الشديدة التي شعرت بها"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.

كما أضافت: "عندما بدأت أتحدث إلى المزيد من الأشخاص حول هذا الموضوع، أدركت أن لديّ القدرة على شم الأشياء قبل أن يتمكن أي شخص آخر من ذلك". وقدمت أمثلة على الروائح التي تكافحها لكي لا تشمها مثل معطرات الهواء ورائحة الصرف الصحي، لكن "ماري" تقول إن هناك بعض التخوفات كون لديها حاسة شم قوية، وعلى الرغم من