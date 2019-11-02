صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

صلاح عبد الله

أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.

وأوضح، أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه أن الشركة المنتجة هي شركة "KEMET Film Production" وأن فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى الإنتاجية للفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته، قائلًا: "ده غفلني".ورفض الفنان صلاح عبد الله الإفصاح