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صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل. وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.
وأوضح، أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه أن الشركة المنتجة هي شركة "KEMET Film Production" وأن فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى الإنتاجية للفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته، قائلًا: "ده غفلني".ورفض الفنان صلاح عبد الله الإفصاح
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أزمة وزيادة وزن.. سوما تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية

?أجرت المطربة سوما، الخميس، البروفات التحضيرية بدار الأوبرا المصرية، لحفلها في مهرجان الموسيقي العربية في دورتة رقم 28، والمقرر له يوم 5 نوفمبر مع الفنان هاني شاكر، إذ تقدم مجموعة من الأغاني التراثية إلى جانب عدد من أغانيها المشهورة مثل "دا حبيبي"، و"أعز اصحاب"، وعبرت سوما عن سعادتها بتواجدها في المهرجان، وقالت في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إنها حريصة على أن تقدم أشكالا موسيقية مختلفة خلال الحفل، مشيرة إلى أنه سيشهد تقديم أغان لأول مرة.
فيلم صندوق الدنيا

رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.
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لبلبة: أنا وعادل إمام ثنائى لايقين على بعض «حوار»

شاركت الفنانة الكبيرة لبلبة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط كرئيسة لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام العربية بالمهرجان فى دورته الـ35، والتى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الماضى، وهذا الاختيار جاء لخبرة لبلبة الكبيرة كعضو لجنة تحكيم، فقد شاركت على مدار مشوارها الفنى فى 17 مهرجان كعضو لجنة تحكيم، إلى جانب أنها تمتلك من الخبرة السينمائية ما يجعلها تعرف أى الأفلام التى ستفوز، وأى ممثل سيحصل على اللقب، فمنذ صغرها وحينما كانت تذهب لمهرجان كان السينمائى، كانت تصنع لنفسها ورقة صغيرة تكتب فيها أسماء الفائزين من وجهة نظرها.
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فيلم صندوق الدنيا

رانيا يوسف وصلاح عبد الله يجتمعان فى «صندوق الدنيا»

يواصل حاليا الفنان صلاح عبد الله والفنانة رانيا يوسف، تصوير مشاهدهما في فيلم "صندوق الدنيا"، ويحضر في كواليس التصوير الفنان والمنتج عمرو القاضي مع المؤلف والمخرج عماد البهات، ومن المقرر أن يقوم باسم سمرة وخالد الصاوي بتصوير مشاهدهما خلال الفترة المقبلة، وأكد عمرو القاضي في تصريحات صحفية أن فيلم "صندوق الدنيا" يعد أولى تجاربه الإنتاجية، وأن لديه أملا كبيرا في هذا العمل ويهمه طرحه من خلال أحد المهرجانات الدولية الضخمة بعد انتهاء التصوير، وأنه متفائل بكل النجوم الموجودين معه.
عباس ابو الحسن

عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

تعاقد ثلاثي النجوم، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وعمرو القاضي، مع المنتج أحمد السرساوي، على بطولة فيلم "قفص الكلاب" من إخراج وتأليف بهجت الكومي، وجاري استكمال باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل. قال الفنان عمرو القاضي، إنه تعاقد على العمل بعد انجذابه للسيناريو الذي يعتبره مهم وقوي ومميز، لافتًا إلى أنه سيقدم خلال العمل شخصيتين أحدهما لجزار مضطرب نفسيًا، وآخر يعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة عليه، ومن المقرر البدء في تصوير العمل بداية شهر ديسمبر المقبل.
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