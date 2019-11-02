صلاح عبد الله: «صندوق الدنيا» مفاجأة.. وعمرو القاضي «غفلني»
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
صلاح عبد الله
أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بمشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" والذي يتم تصويره حاليا، وقام بتصوير معظم المشاهد التي جمعته بالفنانة رانيا يوسف مشيرا إلى أنها تجربة مميزة عن باقي الأدوار التي قدمها من قبل.
وأضاف الفنان صلاح عبدالله، في تصريحات صحفية، أنه في البداية وافق على الفور على الدور بعد قراءه السيناريو والدور لثقته في المخرج والمؤلف عماد البهات الذي يثق في اختياراته.
وأوضح، أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه أن الشركة المنتجة هي شركة "KEMET Film Production" وأن فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى الإنتاجية للفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته، قائلًا: "ده غفلني".ورفض الفنان صلاح عبد الله الإفصاح
وأوضح، أنه تحمس أكثر للفكرة والعمل بعد علمه أن الشركة المنتجة هي شركة "KEMET Film Production" وأن فيلم "صندوق الدنيا" هو التجربة الإنتاجية الأولى الإنتاجية للفنان عمرو القاضي الذي حرص على إخفاء الأمر في البداية لكي يضمن إيمان الفنانين بالعمل وأهميته، قائلًا: "ده غفلني".
ورفض الفنان صلاح عبد الله الإفصاح عن تفاصيل دوره في الفيلم الذي يتوقع نجاحه لأنه اجتماعي ويواكب فئات المجتمع، بالإضافة للاختيار المميز لفريق العمل مشيدًا بدور الفنانة رانيا يوسف، مؤكدًا أنها فنانة فوق الوصف ومتميزة في عملها.
فيلم "صندوق الدنيا" من بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".