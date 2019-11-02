برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع مبابي

تحرير:خالد الفوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

كيليان مبابي

يبدو أن المستويات المميزة التي يقدمها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، برفقة باريس سان جيرمان، لم تعد تجذب أنظار برشلونة للتعاقد معه، وبحسب موقع «Le10sport»، فإن برشلونة كان ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن السعر المتوقع للصفقة، يشكل عائقًا أمام الفريق الكتالوني، ومن المؤكد أن تكون قيمة انتقال مبابي، أبعد بكثير مما يخطط له برشلونة، وبالتالي سيركز البارسا على مسار هجومي آخر أقل تكلفة، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يثير مبابي في الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في ظل مستواه الاستثنائي مع الفريق الفرنسي ورغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة. ويبدو ريال مدريد مصممًا بشكل كبير على الفوز بخدمات كيليان مبابي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. وتشير

ومن المتوقع أن يثير مبابي في الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في ظل مستواه الاستثنائي مع الفريق الفرنسي ورغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة.



ويبدو ريال مدريد مصممًا بشكل كبير على الفوز بخدمات كيليان مبابي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.



وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان لن يفرط في مهاجمه الفرنسي، قبل انتهاء عقده في صيف 2022، مهما كان المقابل المادي.



يذكر أن مبابي شارك في 10 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم برفقة باريس سان جيرمان، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أخرى، من بينها 5 أهداف في الدوري الفرنسي و3 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.