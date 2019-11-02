رياضة

برشلونة يصرف النظر عن التعاقد مع مبابي

تحرير:خالد الفوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
كيليان مبابي
كيليان مبابي
يبدو أن المستويات المميزة التي يقدمها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، برفقة باريس سان جيرمان، لم تعد تجذب أنظار برشلونة للتعاقد معه، وبحسب موقع «Le10sport»، فإن برشلونة كان ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مبابي، لكن السعر المتوقع للصفقة، يشكل عائقًا أمام الفريق الكتالوني، ومن المؤكد أن تكون قيمة انتقال مبابي، أبعد بكثير مما يخطط له برشلونة، وبالتالي سيركز البارسا على مسار هجومي آخر أقل تكلفة، مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، والذي تقدر قيمته بنحو 100 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يثير مبابي في الصيف المقبل، أزمات كبيرة لليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، في ظل مستواه الاستثنائي مع الفريق الفرنسي ورغبته في الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة. ويبدو ريال مدريد مصممًا بشكل كبير على الفوز بخدمات كيليان مبابي، لتعويض رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. وتشير
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
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ألفيس: نيمار الأكثر أهمية في كرة القدم البرازيلية

تحدث البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي، عن زميله في المنتخب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وظهر ألفيس الذي حصد الألقاب مع عدد من الأندية العريقة على رأسها: برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في برنامج «جراندي سيركولو» التليفزيوني البرازيلي، وتحدث عن عدد من الأمور على رأسها زميله في صفوف منتخب «السامبا» نيمار دا سيلفا، وذلك بعد أن سحب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شارة قيادة المنتخب من نيمار قبيل انطلاق بطولة «كوبا أمريكا» ومنحها للمخضرم داني ألفيش.
انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
ايكاردى‎ (2)

ماورو إيكاردي يوجه ضربة جديدة لإنتر

أعرب المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي عن سعادته الكبيرة بتغلب فريقه باريس سان جيرمان على مارسيليا بأربعة أهداف دون رد، أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الفرنسي، وقال إيكاردي عبر محطة "كانال بلس" الفرنسية: "سعينا للفوز وسعيد لتحقيقه، فهو مهم لنا وللجماهير، الأداء في الشوط الثاني كان يجب أن يكون أفضل، لكننا سعداء بالنتيجة النهائية، سعيد بتسجيل هدفين في مارسيليا، أعلم أنني عليّ بذل أقصى جهدي، ولديّ رغبة قوية في إحراز المزيد من الأهداف".
باريس سان جيرمان - مبابي

بعد اكتساح مارسيليا.. توخيل ينفجر في وجه لاعبيه

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه مارسيليا برباعية نظيفة أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الفرنسي، وعلى الرغم من حسم القمة الفرنسية بتلك النتيجة العريضة، فإن مدرب باريس سان جيرمان انفعل بشدة على لاعبيه، وصرح توخيل، عبر قناة "كانال بلس": "الفارق بين الشوطين كان كبيرا، لست راضيا على الإطلاق عن أداء فريقي في الشوط الثاني، تقريبا لم نفعل شيئا في الشوط الثاني، خسرنا الكرات بسهولة، ولم نخلق أي فرص أو هجمات"، وعن عصبيته الملحوظة، رد بقوله: "الأداء شيء والنتيجة شيء آخر، حتى بعد التقدم برباعية دون رد، يجب أن نتحلى بالجدية والتركيز".
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