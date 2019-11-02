ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

ليونيل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.

وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين. وقال ريكيلمي في تصريحات للصحيفة الأرجنتينية "لقد طلب مني ميسي أن تقام المواجهة في موعد لا يرتبط فيه بخوض مباريات". وأضاف "سيكون حلمًا أن نرى ميسي بقميص بوكا،

وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.



وقال ريكيلمي في تصريحات للصحيفة الأرجنتينية "لقد طلب مني ميسي أن تقام المواجهة في موعد لا يرتبط فيه بخوض مباريات".



وأضاف "سيكون حلمًا أن نرى ميسي بقميص بوكا، ليونيل مستعد للعب طالما أن توقيت المباراة يناسبه".



وفي سياق متصل، علق ميسي "أتحدث كثيرًا مع ريكيلمي، لا أعرف متى سينظم مباراة اعتزاله".



ونوه "لكن إذا كنت في الأرجنتين، سأكون مسرورًا باللعب في مباراة اعتزال ريكيلمي".



يذكر أن ريكيلمي توج بلقب الدوري الأرجنتيني 4 مرات وبكوبا ليبرتادوريس 3 مرات وبكأس الإنتركونتينينتال وكأس الأرجنتين مرة واحدة برفقة بوكا جونيورز.