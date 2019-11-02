بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

أندريا بيرلو

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».

انضم بيرلو إلى يوفنتوس في صيف 2011، في صفقة مجانية، بعد 10 سنوات بقميص ميلان. ونجح بيرلو مع السيدة العجوز، في تحقيق لقب الكالتشيو 4 مرات متتالية، وكان عنصرًا رئيسيا في هيمنة اليوفي على كرة القدم الإيطالية. وغادر بيرلو البيانكونيري بعد أربع سنوات، لينتقل للعب في الدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اعتزاله

انضم بيرلو إلى يوفنتوس في صيف 2011، في صفقة مجانية، بعد 10 سنوات بقميص ميلان.



ونجح بيرلو مع السيدة العجوز، في تحقيق لقب الكالتشيو 4 مرات متتالية، وكان عنصرًا رئيسيا في هيمنة اليوفي على كرة القدم الإيطالية.



وغادر بيرلو البيانكونيري بعد أربع سنوات، لينتقل للعب في الدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2017.



وسبق أن حقق بيرلو قبلها مع ميلان لقب الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مرتين، إضافة إلى التتويج بكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.



ومع المنتخب الإيطالي، توج بيرلو بكأس العالم 2006، وببطولة أوروبا تحت 21 سنة عام 2000، وحصل على البرونزية في أوليمبياد أثينا 2004 وفي كأس القارات 2013.