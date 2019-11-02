رياضة

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
أندريا بيرلو
أندريا بيرلو
تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
انضم بيرلو إلى يوفنتوس في صيف 2011، في صفقة مجانية، بعد 10 سنوات بقميص ميلان. ونجح بيرلو مع السيدة العجوز، في تحقيق لقب الكالتشيو 4 مرات متتالية، وكان عنصرًا رئيسيا في هيمنة اليوفي على كرة القدم الإيطالية. وغادر بيرلو البيانكونيري بعد أربع سنوات، لينتقل للعب في الدوري الأمريكي، قبل أن يعلن اعتزاله
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
ميسى

ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.
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روما - ميلان

روما يفوز على ميلان فى الدورى الإيطالى

حقق فريق روما الفوز على نظيره آى سي ميلان بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب أولمبياكو، اليوم الأحد، بالجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل لصالح الذئاب كل من إيدين دجيكو فى الدقيقة الـ38 ونيكولو زانيلولو فى الدقيقة الـ58، بينما سجل لصالح الميلان تيو هيرنانديز فى الدقيقة الـ55 من عمر المباراة. وبهذ الفوز يحتل روما المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 7 نقاط عن يوفنتوس المتصدر برصيد 23 نقطة، بينما يقع ميلان فى المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط.
ميلان

قمة نارية بين روما وميلان في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب الأولمبيكو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي "كالتشيو" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل روما نظيره ميلان في تمام الساعة السابعة مساءً، ويحتل روما المركز السابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد ميلان في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط، وتواجه الفريقان في 168 مباراة في الدوري، حقق خلالها ميلان الانتصار في 74 لقاءً مقابل 44 انتصارا لروما، وانتهت 50 مواجهة بالتعادل، وسجل لاعبو ميلان في تلك المباريات 238 هدفًا واهتزت شباكهم بـ183 هدفًا.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
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