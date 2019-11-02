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شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٨ م
الأرصاد
الأرصاد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار التي قد تمتد إلى مناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 29شبين الكوم 19 28طنطا 18 28دمنهور 17 28الإسكندرية 16 28بلطيم 16 28مطروح 17 26السلوم 17 26سيوة 14 26بورسعيد 20 25دمياط 20 25الزقازيق
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نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
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مرسى علم تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» البريطانية

استقبل مطار مرسي علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير، وقررت شركة "إيزي جيت" تسيير 3 رحلات في الأسبوع لمصر، اثنتان من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة واحدة من برلين بألمانيا، وتم استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على هيكل الطائرة فور وصولها، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع الحلويات على الركاب، ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول.
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الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
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نائب يوقع بروتوكول مع صندوق الإدمان لمواجهة المخدرات

عقد علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهه تلك الظاهرة الخطرة والقضاء عليها نظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع، وذلك فى إطار إهتمام الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص.
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الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

حرارة وشبورة وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا السبت، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل صباحًا.. بارد ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين.
الاستعداد -لمواجهة -الأمطار -الغزيرة -بالمحافظات (10)

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء، وتكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أغلب الأنحاء، كما تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-برد-شتاء-امطار-فى-القليوبية (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على أقصى غرب البلاد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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