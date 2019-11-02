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طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أخطاء العدادات الذكية

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
توجهت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسبب شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من العداد الذكي، قائلة إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئي على الكهرباء، وشكاوى المستخدمين تم حصرها في 3 مشكلات وهي: الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي، العداد لا يعد نهائيا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، العداد يسير ببطء رهيب.
ولفتت خضر إلى أن هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكتروني إلى عداد ذكي، بسبب المشكلات من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ، نظرا لزيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتي تصل إلى 50 جنيها يوميا.وأكدت على ضرورة قيام
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نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
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مرسى علم تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» البريطانية

استقبل مطار مرسي علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير، وقررت شركة "إيزي جيت" تسيير 3 رحلات في الأسبوع لمصر، اثنتان من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة واحدة من برلين بألمانيا، وتم استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على هيكل الطائرة فور وصولها، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع الحلويات على الركاب، ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول.
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الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
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نائب يوقع بروتوكول مع صندوق الإدمان لمواجهة المخدرات

عقد علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهه تلك الظاهرة الخطرة والقضاء عليها نظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع، وذلك فى إطار إهتمام الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص.
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مدبولي: مصر ستطلب التدخل الدولي لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.
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السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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