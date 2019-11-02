طلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب أخطاء العدادات الذكية

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٤ م

عداد كهرباء - صورة أرشيفية

توجهت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بسبب شكاوى المواطنين خلال الفترة الأخيرة من العداد الذكي، قائلة إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالا طائلة بعد قرار رفع الدعم الجزئي على الكهرباء، وشكاوى المستخدمين تم حصرها في 3 مشكلات وهي: الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي، العداد لا يعد نهائيا مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، العداد يسير ببطء رهيب.

ولفتت خضر إلى أن هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكتروني إلى عداد ذكي، بسبب المشكلات من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ، نظرا لزيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتي تصل إلى 50 جنيها يوميا.وأكدت على ضرورة قيام