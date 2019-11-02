رياضة

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
ويسعى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى تعزيز هجوم الفريق، بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي. وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من إنتر ميلان ونابولي للتعاقد مع اللاعب، كما يطمح لوس أنجلوس جالاكسي إلى
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مانشستر يونايتد - نوريتش سيتي

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
ميسى

ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.
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مانشستر يونايتد‎

24 مباراة تشعل لهيب مواجهات الدوري الأوروبي اليوم

بعد أن اكتسب دفعة معنوية كبيرة بقطع سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، يتطلع مانشستر يونايتد إلى مواصلة تألقه عندما يحل ضيفًا على بارتيزان بلجراد الصربي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" لموسم 2019-2020. واستعاد لاعبو مانشستر يونايتد الثقة بشكل كبير بعدما تعادل الفريق مع ليفربول 1 / 1 مساء الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ليقطع سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية للريدز.
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سولسكاير يؤكد غياب هذا الثنائي عن مواجهة ليفربول

كشف أولى جونار سولسكاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب الفرنسي بول بوجبا والإسبانى دافيد دى خيا عن مواجهة ليفربول والتى من المقرر إقامتها الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج). وقال سولسكاير فى تصريحات إعلامية: "دافيد دى خيا يحتاج إلى فحص طبي، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الامر مؤكدًا، فى مباراة الأمس". وعن بوجبا قال المدرب النرويجي: "لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، أتمنى ألا يدوم ذلك طويلا، لكن لن يشارك فى المباراة القادمة.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
أولي جونار-سولسكاير (5)

سولسكاير يعد بمصالحة الجماهير أمام نيوكاسل

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى أن الفوز على نيوكاسل اليوم الأحد في المواجهة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، من شأنه أن يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل بداية فترة التوقف الدولية، وذلك في ظل النتائج الباهتة التي يقدمها الشياطين الحمر هذا الموسم، بعدما فشل اليونايتد في تحقيق أي انتصار في 10 مباريات خاضها خارج ميدانه هذا الموسم في جميع المسابقات، إلى جانب احتلال الفريق المركز الـ11 في الدوري الإنجليزي.
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