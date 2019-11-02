إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

زلاتان إبراهيموفيتش

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.

ويسعى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى تعزيز هجوم الفريق، بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي. وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من إنتر ميلان ونابولي للتعاقد مع اللاعب، كما يطمح لوس أنجلوس جالاكسي إلى

ويسعى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى تعزيز هجوم الفريق، بعد رحيل الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الماضي.



وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة شرسة من إنتر ميلان ونابولي للتعاقد مع اللاعب، كما يطمح لوس أنجلوس جالاكسي إلى بقاء إبرا لموسم آخر.



وخاض إبراهيموفيتش 31 مباراة مع جالاكسي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 31 هدفًا وصنع 8 أخرى.



وسبق أن خاض إبراهيموفيتش 33 مباراة في الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر يونايتد من قبل، تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا.



وتوج إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد بثلاثة ألقاب هي الدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، إضافة إلى الدوري الأوروبي.

