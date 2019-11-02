نائب يوقع بروتوكول مع صندوق الإدمان لمواجهة المخدرات

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م

الإدمان - صورة أرشيفية

عقد علاء والي عضو مجلس النواب ونائب كرداسة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمواجهه تلك الظاهرة الخطرة والقضاء عليها نظرا لما تمثله من خطورة على المجتمع، وذلك فى إطار إهتمام الدولة في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، موضحا أن هذا البروتوكول يهدف إلى إجراء تحليل المخدرات والكشف عنها وتقديم العلاج السري المجاني وعمل ندوات توعية مصاحبة لحملات الكشف حول أخطار القيادة تحت تأثير المخدر بشكل خاص.

وأضاف والي، في بيان له، اليوم السبت، أنه سيتم التوعية حول خطورة تعاطي وإدمان المخدرات بشكل عام، إلى جانب عقد دورة للشباب بالدائرة للانضمام إلى فريق علاج الادمان للمساهمة في الحد لتلك الظاهرة.وذكر أن البروتوكول يهدف أيضا إلى تشجيع السائقين الذين يثبت إيجابية تعاطيهم أو إدمانهم للمخدرات على التقدم لتلقي