الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

تحرير:محمد مجلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

الآثار الغارقة

قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.

وأشار متولي إلى أن مشروع حماية الشاطيء حول قلعة قايتباى، يتم وفقا للموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وفي إطار مشروع حماية المواقع الأثرية والتراث التاريخي والحضاري للمحافظة، ويعد من أهم المشاريع المقامة لحماية المواقع الأثرية على الشواطيء المصرية، مشيراً إلى أنه تم تشوين كميات