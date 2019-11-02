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الآثار: إنجاز 30% من مشروع حماية الشاطئ حول قلعة قايتباي

تحرير:محمد مجلي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
الآثار الغارقة
الآثار الغارقة
قال مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي محمد متولي، إنه تم إنجاز نحو 30% من مشروع حماية الشاطيء بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ حاجز الأمواج داخل البحر، وبعيدا عن مواقع الآثار الغارقة. وأوضح متولي في تصريح اليوم السبت، أنه قد تم البدء في هذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء بالتنسيق مع وزارة الآثار، في أغسطس العام الماضي 2018، موضحا أن مدة المشروع تصل إلى 20 شهرا.
وأشار متولي إلى أن مشروع حماية الشاطيء حول قلعة قايتباى، يتم وفقا للموافقة الصادرة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، وفي إطار مشروع حماية المواقع الأثرية والتراث التاريخي والحضاري للمحافظة، ويعد من أهم المشاريع المقامة لحماية المواقع الأثرية على الشواطيء المصرية، مشيراً إلى أنه تم تشوين كميات
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نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
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مرسى علم تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» البريطانية

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آثار الإسكندرية: إزالة تعديات فاروس على قلعة قايتباي

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن مفتشي الآثار بمنطقة قلعة قايتباي الأثرية رصدوا تعديات مخالفة قام بها نادي فاروس بمنطقة الأنفوشي بنطاق حي الجمرك، وذلك مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 ' 61 لسنة 2010، والقانون رقم 91 لسنة 2018، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والذي يمنع بالبناء أو إقامة أي إنشاءات على جانبي شارع قلعة قايتباي مرة أخرى، حفاظا على الأثر الإسلامي الهام وهو قلعة قايتباي، مع الالتزام بقانون الآثار للحفاظ عليها من التعديات.
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