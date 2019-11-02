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الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

يرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لاختيار خلف لبو تفليقة، لأنها في نظرهم ليست سوى استمرار لنفس النظام، ورغم ذلك تصر السلطة على المضي في الانتخابات
تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
استمرار حراك الجزائر
استمرار حراك الجزائر
أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل. وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.
وتجري أهم التظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير. ونشرت صفحة "حراك 22 فبراير" على فيسبوك لافتة إلكترونية كتب عليها: "الفاتح نوفمبر.. يوم الزحف الأكبر". طابع خاص للذكرى ومن هنا كان للذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير طابع خاص هذا العام نظرا لأن الشارع الجزائري خاض صراعا
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احتجاجات العراق

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في العراق

أطلقت قوات الأمن العراقية، مساء اليوم، قنابل غاز مسيلة للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وساحة التحرير ببغداد، مما تسبب في إصابة العديد من المتظاهرين باختناق. وكانت مصادر عراقية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، حسبما أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
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مظاهرات حاشدة بـ«لبنان» تسببت في قطع الطرق (صور)

خرجت جموع غفيرة من اللبنانيين للتظاهر، اليوم السبت، في شوارع مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر غدًا في ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوحدة»، إذ أكدت وسائل إعلام لبنانية ارتفاع عدد المحتجين عند تقاطع إيليا في صيدا، ما تسبب بقطع جزئي للطريق، وسط انتشار كثيف للجيش في المكان، فيما جابت مسيرة شوارع طرابلس على الرغم من تساقط الأمطار، انطلاقا من مناطق باب التبانة والزاهرية والسويقة والجسرين، ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات تدعو إلى محاربة الفساد.
علم السودان

السودان:لم نتخذ قرارا بتسليم متهمين للمحكمة الجنائية

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية. ونفت وزارة العدل المعلومات التي تداولتها بعض الصحف، عن أن وزير العدل شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية، موضحة أنه أكد خلال اجتماعه مع وفد منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة.
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الجزائر: قبول 5 مرشحين للتنافس في انتخابات الرئاسة

أعلنت هيئة تنظيم الانتخابات الجزائرية، اليوم السبت، القائمة النهائية لمرشحي الاستحقاق الرئاسي، المتوقع أن يجري في 12 ديسمبر، قبول ملفات 5 مرشحين للرئاسة، إذ أوضح محمد شرفي، رئيس الهيئة، قبول ملفات كل من نجد عزالدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد للترشح للرئاسة، وفقًا للعربية. وفي وقت سابق، قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح لانتخابات الجزائر الرئاسية.
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رئيس وزراء الجزائر الأسبق يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

سلم علي بن فليس رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، ورئيس حزب طلائع الحريات، اليوم السبت، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، إذ يعتبر بن فليس، من الأسماء الثقيلة المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمعة في 12 ديسمبر المقبل. يذكر أن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، قد قال في قت سابق، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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حتى الآن.. 145 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية في الجزائر

قال محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن 145 مرشحا محتملا سحبوا حتى اليوم الخميس، استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم، وأضاف في تصريحات اليوم، أنه من بين المرشحين المحتملين ممثلون عن أحزاب، مثل رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي، ورئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، ورئيس حزب التجمع علي زغدود وحزب الجزائر للرفاه مراد عروج.
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