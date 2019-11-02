الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

يرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لاختيار خلف لبو تفليقة، لأنها في نظرهم ليست سوى استمرار لنفس النظام، ورغم ذلك تصر السلطة على المضي في الانتخابات
أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل.
وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.
وتجري أهم التظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير.
ونشرت صفحة "حراك 22 فبراير" على فيسبوك لافتة إلكترونية كتب عليها: "الفاتح نوفمبر.. يوم الزحف الأكبر".
طابع خاص للذكرى
ومن هنا كان للذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير طابع خاص هذا العام نظرا لأن الشارع الجزائري خاض صراعا
وتجري أهم التظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير.
ونشرت صفحة "حراك 22 فبراير" على فيسبوك لافتة إلكترونية كتب عليها: "الفاتح نوفمبر.. يوم الزحف الأكبر".
طابع خاص للذكرى
ومن هنا كان للذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير طابع خاص هذا العام نظرا لأن الشارع الجزائري خاض صراعا ضد النظام انطلق منذ 37 أسبوعا وما زال مستمرا.
ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لاختيار خلف لبو تفليقة، لأنها في نظرهم ليست سوى استمرار لنفس النظام، وتصر السلطة على المضي في هذه الانتخابات مقللة من حجم التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عندما وصف المتظاهرين بـ"بعض العناصر"، وذلك خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، وخلال تلك الذكرى أصر المتظاهرون على استكمال احتجاجاتهم تحت شعار رحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل بو تفليقة، ورفض الموعد المزمع لعقد الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
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وكان اللافت من تصرفات رجال الدرك في نقاط المراقبة أنهم، وعلى غير العادة، كانوا غير مستعدين للتشدد مع المتظاهرين بحكم المناسبة التاريخية الكبيرة، بحسب "الشرق الأوسط".
وبينما كانت أعداد المتظاهرين تزداد بعد أداء صلاة الجمعة، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يستقبل رجال الثورة ممن بقوا على قيد الحياة، بمناسبة الاحتفال الرسمي الذي جرى بقصر الشعب القريب من ساحات الحراك.
وتظاهر الآلاف بعدة مدن جزائرية، وفي مقدمتها العاصمة، استجابةً لدعوات أطلقت منذ أيام من قبَل ناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، لجعل هذا اليوم التاريخي محطة لتجديد مطالب الحراك الذي انطلق قبل أشهر من أجل تغيير النظام.
ودامت ثورة التحرير الجزائرية طيلة سبع سنوات ونصف السنة "1954- 1962" من الكفاح المسلح والعمل السياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 يوليو 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من مليون ونصف المليون شهيد، وذلك ما أعطى الجزائر لقب بلد المليون شهيد في الوطن العربي.
استكمال الاستقلال
وردد المتظاهرون في مختلف المحافظات شعارات موحدة، كان من أبرزها "ماكانش انتخابات مع العصابات" (لا انتخابات مع العصابات)، "يونامار من ليجينيرو" (ملينا من الجنرالات)، "بركات من خطاب الثكنات، لا حوار لا نقاش الحراش الحراش" (لا حوار لا انتخاب حتى ترحل الذئاب).
كما رفع المحتجون لافتات عدة، أبرزت رفضهم إجراء انتخابات الرئاسة المقبلة، كان من بينها "الشعب يريد الاستقلال"، "السلطة للشعب.. الشعب يقرر"، "أطلقوا سراح أبنائنا"، "وطن لا تضحي من أجله لا تستحق العيش فيه"، وغيرها.
وشعر المشاركون في الحراك بأنهم يحيون هذا العام الثورة الجزائرية لا ذكراها، وعدّوا حراكهم امتدادا لثورة التحرير؛ لذا تكتسي مظاهرات جمعة أمس برمزية خاصة.
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وتعيش الجزائر منذ الإعلان عن موعد انتخابات الرئاسة المقبلة، حالة من الاحتقان غير المسبوق، وسط انقسام كبير بين مؤيدي الانتخابات والمعارضين لها.
ويرى كثير من الجزائريين أن "استقلال بلادهم لا يزال منقوصا"، وإكماله "يتطلب ثورة جديدة لكن بطريقة مغايرة"، ومع ذلك اختلفت التفسيرات بشأن "الرغبة في استكمال الاستقلال".
وحافظ الحراك الشعبي على "مطالب ثابتة" أبرزها "الشعب يريد الاستقلال"، وهو المطلب الذى وقف عنده كثير من الخبراء والمختصين والسياسيين على اختلاف توجهاتهم.