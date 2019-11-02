الجزائر تبحث عن استقلال جديد في ذكرى «المليون شهيد»

يرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، لاختيار خلف لبو تفليقة، لأنها في نظرهم ليست سوى استمرار لنفس النظام، ورغم ذلك تصر السلطة على المضي في الانتخابات

تحرير:وفاء بسيوني ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

استمرار حراك الجزائر

أحيى الجزائريون الذكرى الـ65 لأعظم ثورات التحرر خلال القرن العشرين ضد الاستعمار الفرنسي، وتأتى تلك الذكرى وسط استمرار الحراك الشعبي الذي بدأ منذ فبراير الماضي وأطاح بالرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، إلا أن الجزائريين يصرون على رحيل النظام بشكل كامل. وخلال تلك المناسبة شهدت شوارع الجزائر أمس، حراكا تاريخيا وغير مسبوق، حيث تدفق عشرات الآلاف من الولايات المختلفة على العاصمة، بعد أن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نداءات للتظاهر مثل "حراك 1 نوفمبر" أو "لنغزُ العاصمة" الجزائر.

وتجري أهم التظاهرات كل يوم جمعة منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير. ونشرت صفحة "حراك 22 فبراير" على فيسبوك لافتة إلكترونية كتب عليها: "الفاتح نوفمبر.. يوم الزحف الأكبر". طابع خاص للذكرى ومن هنا كان للذكرى الـ65 لاندلاع ثورة التحرير طابع خاص هذا العام نظرا لأن الشارع الجزائري خاض صراعا