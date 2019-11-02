جلدوه 28 جلدة.. ضبط واضع عقوبة «حد الزنا» مع امرأة بإندونيسيا

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٤ م

واضح حد الزنا

تمكنت السلطات الإندونيسية، أمس الجمعة، من ضبط أحد الأشخاص المشاركين في صياغة قوانين تشدد عقوبة الزنا في إندونيسيا، وهو يزني مع امرأة متزوجة، وطبقت العقوبة عليه. وتتمثل عقوبة حد الزنا في الجلد، وحصل مخلص بن محمد الذي يعمل بمجلس علماء إقليم آتشيه وتم ضبطه أثناء إقامة علاقة جنسية مع امرأة على 28 جلدة، في حين حصلت المرأة على 23 ضربة بالعصا. جدير بالذكر أن إقليم آتشيه في أندونيسيا يعد المنطقة الوحيدة لتي تطبق قواعد الشريعة الإسلامية، وينتمي إليه مخلص بن محمد والمرأة التي ضبطت معه.