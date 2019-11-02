بـ36 طعنة وذبح الرقبة.. ماذا فعل موظف بطليقته وشقيقها بالمرج؟

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل طليقته وشقيقها بمنطقة المرج. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرج يفيد باستقبال مستشفى السلام "سحر. أ" 48 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، و"حسام. أ" 25 سنة، عاطل، شقيق الأولى، متوفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم رفقة والده وطليق المجني عليها "ص.ح" 53 سنة، موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، حدثت بينهم مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض