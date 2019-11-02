جريمة

بـ36 طعنة وذبح الرقبة.. ماذا فعل موظف بطليقته وشقيقها بالمرج؟

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
المتهم
المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من القبض على المتهم بقتل طليقته وشقيقها بمنطقة المرج. تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المرج يفيد باستقبال مستشفى السلام "سحر. أ" 48 سنة، ربة منزل، متوفية إثر إصابتها بعدد 11 طعنة متفرقة بالجسم، و"حسام. أ" 25 سنة، عاطل، شقيق الأولى، متوفى إثر إصابته بـ25 طعنة متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرقبة.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال زيارة المجني عليهما لنجل الأولى "شادي. ص"، والمقيم رفقة والده وطليق المجني عليها "ص.ح" 53 سنة، موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، حدثت بينهم مشادة كلامية بسبب علمه بزواج المجني عليها بشخص آخر، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض
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تنقيب-عن-اثار

اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
طلاق

زوجة في دعوى خلع: «غاوي رهانات خاسرة»

تملّكها الشك فى كونها على ذمة زوجها أم أن الطلاق وقع بينهما فعليا خلال إحدى مرات رهان زوجها وحلفه المتكرر بيمين الطلاق، تملّك قلبها الحسرة ونفسها الاكتئاب وصحتها المرض، وبات الأمر بالنسبة لها كالوسواس القهري الذى أفقدها الرغبة فى الطعام والشراب أو العيش فى ذلك البيت الذى اعتادته لمدة 7 سنوات، فقررت إنهاء ذلك بالخلع، بعد أن تعمدت إيقاع إحدى أيمان زوجها المتكررة، ولما طلبت منه توقيع الطلاق فعليا رفض، وتحجج بأنه لم يكن يعني تطليقها فعليا وقت قسمه بذلك، لكنها أخيرًا لم تعد تهتم بمبرراته وقررت طلب الطلاق خلعًا بحكم محكمة.
انهيار عقار - أرشيفية

انهيار منزل سكني من 6 طوابق في بنها ولا خسائر بشرية

انهار منزل سكنى مكون من 6 طوابق بمنطقة الفلل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، دون أي إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.. وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من العميد أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها بانهيار منزل قديم بمنطقة الفلل، فانتقلت قوات الشرطة ووحدة الحماية المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار.
حريق- كنيسة -مار-في -شبرا

السيطرة على حريق في كنيسة مارجرجس بشبرا

أكد قطاع كنائس شبرا الجنوبية، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت اليوم، بمبني الخدمات التابع لكنيسة مارجرجس بالجيوشي في شبرا، وذكر بيان القطاع، أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مار جرجس، الجيوشي بشبرا، مضيفا أن تصاعد الأدخنة أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريقا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة.
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اصابة- 3 -أشخاص -فى -انهيار -بعقارين -بالإسكندرية (3)

إنقاذ مسنتين من داخل عقار تعرض لانهيار جزئي بالقاهرة

في استجابة فورية لاستغاثة أحد المواطنين، الحماية المدنية بالقاهرة تنجح في إنقاذ مسنتين من داخل عقار عقب انهيار السلم الخاص به، فقد ورد لغرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ بانهيار سلم أحد العقارات بمساكن أبو الريش بشارع بورسعيد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبداخله محتجزون، وتم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ، وتبين انهيار السلم بالكامل، وأن المبنى مكون من طابقين، ووجود سيدتين من كبار السن محتجزتين داخل مسكنهما بالعقار المشار إليه، حيث تمكنت القوات من إنقاذ السيدتين واستخراجهما فى حالة صحية جيدة.
سرقة-هاتف-محمول

من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.
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22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
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الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
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