جريمة

زوجة في دعوى خلع: «غاوي رهانات خاسرة»

أصيبت باكتئاب ووسواس قهري بسبب تكرار زوجها الحلف بالطلاق، ما جعلها تتنصت عليه وتراقبه وتعمدت إسقاط يمينه عليها، ولما أنكر لجأت إلى المحكمة لإنهاء زيجة 7 سنوات
تحرير:سماح عوض الله ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
خلع- أرشيفية
خلع- أرشيفية
تملّكها الشك فى كونها على ذمة زوجها أم أن الطلاق وقع بينهما فعليا خلال إحدى مرات رهان زوجها وحلفه المتكرر بيمين الطلاق، تملّك قلبها الحسرة ونفسها الاكتئاب وصحتها المرض، وبات الأمر بالنسبة لها كالوسواس القهري الذى أفقدها الرغبة فى الطعام والشراب أو العيش فى ذلك البيت الذى اعتادته لمدة 7 سنوات، فقررت إنهاء ذلك بالخلع، بعد أن تعمدت إيقاع إحدى أيمان زوجها المتكررة، ولما طلبت منه توقيع الطلاق فعليا رفض، وتحجج بأنه لم يكن يعني تطليقها فعليا وقت قسمه بذلك، لكنها أخيرًا لم تعد تهتم بمبرراته وقررت طلب الطلاق خلعًا بحكم محكمة.
على مدار سنوات الزيجة السبع حملت الزوجة 5 مرات، لكن لم يكتمل في مرة منها، وفى كل مرة كانت تشعر بأنها فى نقمة سببها ذنب لها أو لزوجها، لا سيما مع تكرار الأخير الحلف بالطلاق على كل صغيرة وكبيرة، حتى حينما يريدها أن تتذوق طعامًا لا تحبه، فما أن ترفض حتى يقسم عليها: "عليَّ الطلاق لتدوقيه"، مزاحه مع أصدقائه
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