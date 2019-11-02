زوجة ملك ماليزيا السابق ترد على رفض نسب طفلها بصورة

تحرير:محمود نبيل ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

زوجة ملك ماليزيا السابق

كتبت أوكسانا فوفودينا، ملكة الجمال الروسية، فصلًا جديدًا من خلافها مع طليقها، وذلك بعدما نشرت صورة لطفلها الذي يرفض ملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، الاعتراف به ويشكك في نسبه إليه، ما أثار أزمة واضحة بين الجانبين خلال الأيام القليلة الماضية. وأكدت أوكسانا خلال حديثها لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الطفل يشبه ملك ماليزيا السابق، مشيرة إلى أنه يملك نفس المظهر الآسيوي، ما يتنافى مع رفض محمد الخامس الاعتراف بنسب الطفل له خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية انفصالهما.

وقالت أوكسانا البالغة من العمر 27 عاما: "هذا هو أميرنا، الطفل يشبه والده تمامًا، ولديه ذلك المظهر الآسيوي". وأضافت: "أنا أستمتع بكل لحظة من أمومتي الآن، وآسفة لخطأ والد ليون، الذي بدلًا من تقبيله وعناقه وقضاء الوقت معه، رفض الاعتراف به". وكشفت طليقة ملك ماليزيا السابق عن أنه أخبرها عندما خططت للحمل