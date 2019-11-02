رياضة

مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.
وتواجه الفريقان على ملعب بورنموث في 4 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد لبورنموث، وفي تلك المباريات سجل اليونايتد 8 أهداف واهتزت شباكه بأربعة أهداف. ويتصدر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قائمة هدافي مواجهات الفريقين في عصر البريميرليج، برصيد 3 أهداف، مناصفةً
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زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

إبراهيموفيتش على رادار مانشستر يونايتد من جديد

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض إسدال الستار على مسيرته بعيدًا عن الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ذكر تقرير صحفي إيطالي أن مانشستر يونايتد يخطط لاستعادة مهاجمه السويدي السابق، وينتهي عقد إبرا مع لوس أنجلوس جالاكسي في شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم فإنه يستطيع الانتقال مجانًا إلى أي فريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن مانشستر يونايتد تواصل بالفعل مع إبراهيموفيتش، من أجل بدء التفاوض معه على العودة للفريق في يناير المقبل.
بيرلو

بيرلو يكشف كواليس اقترابه من روما قبل يوفنتوس

تحدث أندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن اقترابه الشديد من الانتقال لصفوف روما في عام 2011 قادمًا من ميلان، قبل أن يغير بوصلته وينتقل إلى صفوف يوفنتوس، والذي حقق معه العديد من الإنجازات، وقال بيرلو، في تصريحات لإذاعة «Radio»: «قبل الانضمام إلى يوفنتوس، كنت قريبًا من روما، كانت هناك اتصالات حقيقية، لكن في النهاية لم نصل إلى اتفاق"، وكان روما على وشك الدخول في حقبة جديدة حينها، في ظل ملّاكه الأمريكيين، مع وجود لويس إنريكي على رأس القيادة الفنية».
ميسى

ريكيلمي ينظم مباراتي اعتزال من أجل ميسي

يبدو أن النجم الأرجنتيني خوان رومان ريكيليمي، يخطط لتنظيم مباراة اعتزال ثانية، بهدف إشراك مواطنه ليونيل ميسي بها، وتقام مباراة اعتزال ريكيلمي، 12 ديسمبر المقبل، بين فريقي بوكا جونيورز المتوجين بكأس كوبا ليبرتادوريس عامي 2000 و2007، في ملعب لا بومبونيرا، وبحسب صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فقد تم توجيه الدعوة لميسي من أجل المشاركة في المباراة، لكنه اعتذر بسبب خوض برشلونة لمباراة في الليجا أمام ريال سوسييداد، وتواصل ريكيلمي مع مسئولي بوكا جونيورز حول إمكانية تنظيم مباراة ثانية لضمان مشاركة ميسي الذي سيكون وقتها يقضي عطلة أعياد الميلاد بالأرجنتين.
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بول بوجبا

بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.
بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
بول بوجبا

الشكوك تحوم حول لحاق بوجبا بصدام نيوكاسل

زاد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الشكوك التي تحوم حول مشاركة نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا في مباراة نيوكاسل بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد غياب النجم الفرنسي عن تعادل الشياطين الحمر السلبي أمس، أمام ألكمار ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي؛ بسبب المعاناة من إصابة في الكاحل، وفي حال غاب بوجبا فسينضم إلى كل من أنتوني مارسيال ولوك شاو وخيسي لينجارد، وقال سولسكاير، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، إنه لن يدفع بأي من اللاعبين المصابين في مواجهة نيوكاسل يوم الأحد.
مارسيال - لينجارد ‎

لينجارد ينضم لقائمة المصابين في مانشستر يونايتد

أشار النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إلى إمكانية غياب لاعب الفريق خيسي لينجارد عن مباراة نيوكاسل يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، تعرض لها في تعادل الشياطين الحمر أمس أمام ألكمار الهولندي سلبيا ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي، وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما بديلا في مواجهة أمس الخميس قبل أن يخرج في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورغم أن سولسكاير أكد أن الإصابة ليست خطيرة، فإن لينجارد ربما لن يعود قبل مواجهة ليفربول في الدوري.
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