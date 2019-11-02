مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة أمام بورنموث

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مانشستر يونايتد

يستقبل بورنموث، اليوم السبت، نظيره مانشستر يونايتد على ملعب فيتنس فيرست في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد بورنموث من النقاط، حيث يوجد في المركز التاسع، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 8 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 6 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، وسجل في تلك اللقاءات اليونايتد 17 هدفًا واهتزت شباكه بـ7 أهداف.

وتواجه الفريقان على ملعب بورنموث في 4 مباريات سابقة، حقق خلالها مانشستر يونايتد الانتصار في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد لبورنموث، وفي تلك المباريات سجل اليونايتد 8 أهداف واهتزت شباكه بأربعة أهداف. ويتصدر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قائمة هدافي مواجهات الفريقين في عصر البريميرليج، برصيد 3 أهداف، مناصفةً