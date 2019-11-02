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أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
فيسبوك
فيسبوك
فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".
وأوضحت أن عدد مستخدمي التطبيق في أنحاء العالم، يُقدر حاليا بحوالي 500 مليون، منهم 110 ملايين في الولايات المتحدة.ويأتي ذلك بعد مطالبة نواب أمريكيين بالنظر في مخاطر يمثلها "تيك توك" على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن يستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولي
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الشرطة-الأمريكية (2)

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في حفل هالوين بكاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة كونترا كوستا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مقتل أربعة أشخاص جراء إطلاق نار في منزل في مدينة أوريندا خلال حفل بمناسبة الهالوين. وقالت السلطات، وفقا لقناة " الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، "قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون بجروح"، مضيفة أن التحقيقات تجري لمعرفة ملابسات الحادث.
مايك بومبيو

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني المصنف كمنظمة إرهابية". ولفت بومبيو إلى أن واشنطن قدمت، على الجانب الآخر، إعفاءات من عقوبات أخرى للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
ترامب

ترامب ينقل مقر إقامته إلى منتجع «بالم بيتش» بفلوريدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سينقل مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بولاية فلوريدا بدلا من برج ترامب تاور بنيويورك. وأعرب ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، عن حبه وتقديره لنيويورك وشعبها وأنه سيظل كذلك دائما، مرجعا السبب في تغيير مقر إقامته إلى المعاملة السيئة من بعض الزعماء السياسيين في نيويورك له، رغم أنه يدفع ملايين من الدولارات في المدينة والولاية والضرائب المحلية كل عام.
ترامب

بعد تصويت النواب على عزل ترامب.. البيت الأبيض: لن يضر لكنه مؤلم

قالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، ستيفاني جريشام، إن تصويت مجلس النواب على إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يضر الرئيس، لكنه يؤلم الشعب الأمريكي، مشددة على أن ترامب لم يرتكب أي خطأ، وأن النواب الديمقراطيين يعلمون ذلك، جاء ذلك في سياق تعليق للبيت الأبيض على تصويت مجلس النواب الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون يقر إجراءات عزل ترامب ويجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار التحقيق بشأن قضية اتصالاته بأوكرانيا.
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ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

موسكو: واشنطن تهرب النفط من سوريا بشكل غير قانوني

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة، "إن واشنطن تهرب النفط بشكل غير قانوني ما يعادل أكثر من 30 مليون دولار شهريا من حقول النفط في شمال شرق سوريا". وأضافت زاخاروفا -في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "روسيا اليوم"، "الولايات تفرض العقوبات ويقومون هم نفسهم بتجاوزها بتهريب النفط بقيمة تزيد على 30 مليون دولار شهريا من شمال شرق سوريا ويبدو أنهم غير عازمين على تركها "حقول النفط شمال شرق سوريا" في المستقبل المنظور"، مشيرة إلى أن تصرفات الجيش الأمريكي غير قانونية.
دونالد ترامب

الحرب التجارية تضع ترامب في موقف سيئ مع المزارعين

تراهن الصين على النفس الطويل والأدوات التي يمكن من خلالها إضعاف الصناعات الأمريكية، وذلك ضمن الأسلحة الأكثر تأثيرًا لها في الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، حيث بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد وجود تأثر متبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري، ما يعني أن سياسة النفس الطويل هي التي ستحدد الطرف المنتصر في هذه المعركة.
رئيس-الصين

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
متجر-آبل-في-الصين

«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
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