أمريكا تفتح تحقيقا حول تطبيق «تيك توك» الشهير

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

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فتحت الإدارة الأمريكية، تحقيقا حول تطبيق المقاطع الموسيقية الصيني الشهير "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وذكرت مصادر وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، أن لجنة حكومية تقوم بمراجعة تتعلق بما إذا كان التطبيق يرسل بيانات إلى الصين أم لا، وتُشرف على المراجعة لجنة الاستثمار الخارجي في الولايات المتحدة، وهي هيئة حكومية تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ من جانب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تشمل المراجعة النظر في عملية استحواذ شركة "بايت- دانس" ومقرها "بكين" على التطبيق الذي كان يعرف باسم "ميوزيكال. إل واي".

وأوضحت أن عدد مستخدمي التطبيق في أنحاء العالم، يُقدر حاليا بحوالي 500 مليون، منهم 110 ملايين في الولايات المتحدة.ويأتي ذلك بعد مطالبة نواب أمريكيين بالنظر في مخاطر يمثلها "تيك توك" على الأمن القومي، محذرين من إمكانية أن يستخدم من جانب بكين لأغراض التجسس، حيث طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مسؤولي