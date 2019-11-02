اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

التنقيب عن الآثار

ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص جرى ضبط "محمد م" 36 عاما خفير خصوصي بالمدرسة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أقر بصحتها وأنه أتفق وكل من : "محمد ف"40 عاما، موظف بالري، وعضو مجلس