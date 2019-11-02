اتفقوا مع المدير.. ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا
تحرير:محمد الزهراوي
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
التنقيب عن الآثار
ضبطت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم السبت، 3 أشخاص، بحوزتهم قطعة أثرية، أثناء تنقيبهم عن آثار، داخل مجمع مدارس خاصة مشتركة، بجوار مسجد الفولي، وتبين أن أعمال الحفر كانت تُجرى بالاتفاق مع المدير والخفير، إذ تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود معلومات لوحدة البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مدارس خاصة "ابتدائي –إعدادي –ثانوي"، بشارع الحرية بجوار مسجد الفولي.
شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص جرى ضبط "محمد م" 36 عاما خفير خصوصي بالمدرسة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أقر بصحتها وأنه أتفق وكل من : "محمد ف"40 عاما، موظف بالري، وعضو مجلس
شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، ومعاونة النقيب أحمد معتز، وبالانتقال والفحص جرى ضبط "محمد م" 36 عاما خفير خصوصي بالمدرسة، وبمواجهته بما جاء بالتحريات أقر بصحتها وأنه أتفق وكل من : "محمد ف"40 عاما، موظف بالري، وعضو مجلس إدارة جمعية تعاونية، و"عمار م" 25 عاما طالب بكلية السياحة والفنادق، مقيم بحي فيصل بالقاهرة، و"محمود ا" 24 عاما طالب بمعهد عالي للهندسة ومقيم بمركز أبوقرقاص، بالاتفاق مع مدير المدرسة "م-ي" 45 عاما، بالتنقيب عن الآثار داخلها عقب انتهاء اليوم الدراسي الخميس والعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت علي أن يقوم الأخير بتسهيل دخولهم وتأمنيهم أثناء الحفر والتنقيب.
بإرشاد الخفير جرى ضبط المتهمين داخل غرفة المعلمين أثناء قيامهم بالتنقيب، إذ تبين وجود حفرة بعمق 25 متر وعثر علي الأدوات المستخدمة وهي عبارة عن: "فأس، بلطة، جهاز قياس ماء، بخور، مياه ورد، خرطوم مياه طويل، وسائل إنارة"، كما تم ضبط قطعة أثرية بحوزتهم علي شكل قاعدة من الجرانيت بها نقوش ورسومات فرعونية ومثبت أعلاها شكل قدم يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم أقروا بالتنقيب عن الآثار وأيدوا ما جاء باعترافات الخفير المذكور.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11949 إداري قسم شرطة المنيا، وكُلفت إدارة البح الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والعمل علي ضبط مدير المدرسة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق والتصرف.