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دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
التدخين
التدخين
من المعروف أن التدخين له آثار جانبية كرائحة الفم الكريهة، وفي دراسة حديثة، حذر العلماء من أن تعاطي التبغ بكثافة يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، حيث أجرى باحثون من جامعة بريستول اختبارات على مجموعتين من الأشخاص، شملت الأولى آلاف المشاركين غير المدخنين، والأخرى كانت تتضمن مدخنين حاليين أو سابقين، كما بحث العلماء في 18000 سمة، وعملوا مقارنة. أظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين والسابقين من المحتمل إصابتهم بشيخوخة الوجه المبكرة، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
وقالت لويز ميلارد، التي قادت الدراسة: "بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد السمات التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما، وبالإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة، فقد حددنا أيضا التأثير السلبي للتدخين فى شيخوخة الوجه"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني. تكشف خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة
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دراسة: لا داعي للخوف من لقاحات الإنفلونزا خلال الحمل

على الرغم من أن النساء الحوامل يأخذن لقاح الإنفلونزا، فإنهن يشعرن بالقلق تجاهه ظنا منهن أنه قد يؤذي الجنين الذي لم يولد بعد، ولكن ظهرت دراسة حديثة تطمئن المتشككات في الأمر، وذلك لأن فوائد التطعيم للحوامل وأطفالهن حديثي الولادة موثقة جيدا. الحوامل أكثر عرضة للإنفلونزا التي في كثير من الأحيان لها مضاعفات خطيرة، فالإصابة المتكررة بها قد تسبب ولادة جنين ميت؛ لذا فإن التطعيم يقلل من فرص الإصابة ومضاعفاتها. قد تشعر النساء بعدم الارتياح بشأن سلامة أي أدوية فى أثناء الحمل، وبالإضافة إلى ذلك، تتزايد الشكوك حول سلامة اللقاحات.
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دموع المواليد الجدد قبل مرور شهرين غير حقيقية!

تتطور المهارات لدى الأطفال الرضع كل يوم، على سبيل المثال في الشهر الأول ستجده ينتبه إلى الأصوات الصاخبة، وبعد ذلك ستجده يبتسم، أو يصرخ باكيًا عندما تزداد الأصوات بشكل كبير ويهدأ تمامًا عند حمله، أو عند رؤية والدته، وبعد ذلك يبدأ في تحريك يديه ورجليه، وبالتالي فالدموع تشبه كثيرا هذه المهارات، في البداية لا تكون حقيقية، ويرجع ذلك إلى أسباب علمية متعددة، على سبيل المثال القنوات التي تفرز الدموع لا تنمو إلا بعد مرور شهرين منذ ولادته، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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«الأرق».. أخطاء ترتكبها عند إصابتك بالتهاب المفاصل

يعد ألم التهاب المفاصل الأكثر شيوعا بين العديد من الأشخاص، ويندرج تحته التهاب المفاصل الروماتويدي والالتهاب في الركبة. وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن الألم المزمن الناجم عن التهاب المفاصل هو الآن السبب الرئيسي فى الإعاقة، لذا تعد معالجة الألم الأولوية، وذلك لأن الإدارة الفعالة لآلام التهاب المفاصل لن تساعد فقط في تقليل الانزعاج الحالي وزيادة الحركة، بل يمكن أن تساعد في منع تفاقم الحالة في المستقبل، ومع ذلك هناك عدد من الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبها ويمكن أن تؤثر بشكل كبير فى نوعية الحياة.
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دراسة: طعام المنزل يحميك من المواد الكيمائية السامة

العادات الغذائية التي تتبعها تحدد الطريقة التي تعيش بها وتؤثر على صحتك بالسلب أو الإيجاب، ولأن الأطعمة السريعة والوجبات الخفيفة المليئة بالدهون والجبن غالبا ما تثير شهيتك أغلب الأوقات مما يجعلك لا تتناول ما يكفي من الأطعمة الصحية كالخضروات والفاكهة وتحصل على العناصر الغذائية اللازمة. ولكن هل فكرت يوما أن الأطعمة المغلفة وسريعة التحضير أو حتى التي تشتريها مطهية من الخارج تحمل مواد كيميائية تؤثر على صحة جسمك؟ تشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد المرتبطة بمشاكل الإنجاب والمناعة والسرطان.
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

الحوامل المصابات بالسمنة لا يحتجن إلى سعرات إضافية

هناك الكثير من الأمراض التي تصيب النساء مرتبطة بالحمل كالسكري وارتفاع ضغط الدم، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات الحمل، ومع ذلك ، توصي الإرشادات الحالية جميع النساء الحوامل بزيادة السعرات الحرارية من 340 إلى 450 سعرة حرارية في اليوم خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، بغض النظر عن الوزن خلال تلك الفترة. وفي دراسة حديثة كشف عنها الباحثون مؤخرا، أوضحت أنه بعد تقييم تناول السعرات الحرارية، ونفقات الطاقة، وزيادة الوزن في 54 امرأة حامل يعانين من السمنة أثناء الحمل يسلط الضوء على الطرق التي قد تحتاج إلى تغيير.
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لماذا يعاني الأطفال والشباب من المشكلات النفسية؟

المشاكل النفسية ليست هينة وخاصة إن أصابت الصغار فهي عبارة عن دوامة تسحب صاحبها داخلها ولا يستطيع الخروج منها بسهولة، وخلال الفترة الأخيرة ظهرت تلك المشكلات بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتباط ظهور المشكلات النفسية مع الشدائد الأسرية والآباء والأمهات المصابين بأمراض عقلية ووسائل التواصل الاجتماعي والإقصاء المدرسي. ولكن يبقى السؤال، لماذا المشكلات النفسية تهاجم الأطفال والشباب على وجه الخصوص؟.. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، 10 أكتوبر، سيكون لديك الإجابة وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.
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هل هناك علاقة بين السمنة ومشكلات القدمين؟

السمنة أو الوزن الزائد يحمل العديد من المخاطر الصحية للإنسان، وإذا لم يتم لحاق الأمر عن طريق فقدان الوزن الزائد والتخلص من الدهون في الجسم ستكون عرضة لأمراض والسكري وغيره من الأمراض. ولكن هل فكرت من قبل أن وزنك الزائد قد يسبب مشكلة للقدمين ولا تستطيع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتصبح في أفضل حالاتك عند القيام بمهامك اليومية؟.. في الغالب لا تعرف، وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، اعرف تأثيرها على قدميك وفقا لما ذكره موقع Institute for Preventive Foothealth.
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