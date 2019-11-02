دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة

تحرير:فيروز ياسر ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

التدخين

من المعروف أن التدخين له آثار جانبية كرائحة الفم الكريهة، وفي دراسة حديثة، حذر العلماء من أن تعاطي التبغ بكثافة يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، حيث أجرى باحثون من جامعة بريستول اختبارات على مجموعتين من الأشخاص، شملت الأولى آلاف المشاركين غير المدخنين، والأخرى كانت تتضمن مدخنين حاليين أو سابقين، كما بحث العلماء في 18000 سمة، وعملوا مقارنة. أظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين والسابقين من المحتمل إصابتهم بشيخوخة الوجه المبكرة، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.

وقالت لويز ميلارد، التي قادت الدراسة: "بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد السمات التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما، وبالإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة، فقد حددنا أيضا التأثير السلبي للتدخين فى شيخوخة الوجه"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني. تكشف خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة