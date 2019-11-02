دراسة تحذر: التدخين يصيبك بشيخوخة الوجه المبكرة
تحرير:فيروز ياسر
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
التدخين
من المعروف أن التدخين له آثار جانبية كرائحة الفم الكريهة، وفي دراسة حديثة، حذر العلماء من أن تعاطي التبغ بكثافة يمكن أن يجعل وجهك يبدو أكبر سنا، حيث أجرى باحثون من جامعة بريستول اختبارات على مجموعتين من الأشخاص، شملت الأولى آلاف المشاركين غير المدخنين، والأخرى كانت تتضمن مدخنين حاليين أو سابقين، كما بحث العلماء في 18000 سمة، وعملوا مقارنة.
أظهرت النتائج أن المدخنين الحاليين والسابقين من المحتمل إصابتهم بشيخوخة الوجه المبكرة، بالإضافة إلى سوء وظائف الرئة، كما أنهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان الرئة.
وقالت لويز ميلارد، التي قادت الدراسة: "بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد السمات التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما، وبالإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة، فقد حددنا أيضا التأثير السلبي للتدخين فى شيخوخة الوجه"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
تكشف خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة
وقالت لويز ميلارد، التي قادت الدراسة: "بحثنا عبر آلاف الصفات لتحديد السمات التي قد تتأثر بكثافة تدخين شخص ما، وبالإضافة إلى تحديد العديد من الآثار الضارة المعروفة، فقد حددنا أيضا التأثير السلبي للتدخين فى شيخوخة الوجه"، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
تكشف خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة عن آثار التقدم في السن فى بشرتك، حيث تقول: "التدخين يقلل من كمية الأكسجين الذي تحتاج إليه البشرة، وهذا يعني أنه يجعل بشرتك تتقدم في العمر أسرع وتبدو رمادية، كما أن السموم في الجسم قد تسبب السيلوليت".
كما أوضحت أن التدخين يجعل عمر بشرتك يزيد من 10- 20 عاما، ويزيد من تجاعيد الوجه بـ3 مرات، خاصة حول العينين والفم، كما يجعلها شاحبة، ولكن الخبر السار هو أنه بمجرد التوقف عن التدخين، سوف يقف تدهور بشرتك.