مرسى علم تستقبل أولى رحلات «إيزي جيت» البريطانية

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

الطيران البريطاني - صورة أرشيفية

استقبل مطار مرسي علم، اليوم السبت، أولى رحلات شركة الطيران البريطانية "إيزي جيت"، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية وعلى متنها وفد سياحي كبير، وقررت شركة "إيزي جيت" تسيير 3 رحلات في الأسبوع لمصر، اثنتان من ميلانو والبندقية بإيطاليا، ورحلة واحدة من برلين بألمانيا، وتم استقبال الرحلة الأولى ببروتوكول رش المياه على هيكل الطائرة فور وصولها، كما استقبل فريق العلاقات العامة بالمطار السياح القادمين على متن الرحلة بالورود وتوزيع الحلويات على الركاب، ابتهاجا وترحابا بهم داخل صالة الوصول.

وتعتبر "إيزي جيت" إحدى شركات الطيران الكبرى التي تقدم رحلات منخفضة التكاليف مقابل التقليل من معظم خدمات الركاب التقليدية، إذ تحتل المراتب الأولى في نقل المسافرين مع شركتي "ساوث ويست إيرلاينز" الأمريكية، و"رايان إير" الايرلندية، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".من ناحية أخرى، أبلغت الحكومة البريطانية،