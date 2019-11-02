نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

سلع غذائية - صورة أرشيفية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.

وأوضح متولي، في تصريح لـ"التحرير" أن ترك الأسواق بنظام العرض والطلب لا يجوز وسيتسبب في مشكلات كثيرة للمواطن، لأن التجار ليس لديهم بعد إنساني للتخفيف عن المواطنين، مطالبا بتوضيح تحركات الحكومة من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق ومتابعتها بشكل جيد.وأشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء