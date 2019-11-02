نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
وأوضح متولي، في تصريح لـ"التحرير" أن ترك الأسواق بنظام العرض والطلب لا يجوز وسيتسبب في مشكلات كثيرة للمواطن، لأن التجار ليس لديهم بعد إنساني للتخفيف عن المواطنين، مطالبا بتوضيح تحركات الحكومة من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق ومتابعتها بشكل جيد.وأشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء
وأوضح متولي، في تصريح لـ"التحرير" أن ترك الأسواق بنظام العرض والطلب لا يجوز وسيتسبب في مشكلات كثيرة للمواطن، لأن التجار ليس لديهم بعد إنساني للتخفيف عن المواطنين، مطالبا بتوضيح تحركات الحكومة من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق ومتابعتها بشكل جيد.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة موجة ضخمة من غلاء الأسعار نتيجة تلاعب وجشع التجار مستغلين حاجة المواطن للسلع الأساسية، مشددا على أن ارتفاع الأسعار ينذر بمشكلات اجتماعية كبيرة.
وأعلن النائب، تقدمه بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة لدعم الصناعة المصرية، مطالبا بوضع خطة قومية وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وهي: الصناعة، والكهرباء، والبترول، والتضامن الاجتماعى، والمالية، لتحديد رؤية وخطة لعودة هذه المصانع للعمل مرة أخرى.
وأوضح أن المصانع المتوقفة بعضها جاء نتيجة أحداث ثورة 25 يناير، والجزء الآخر كان نتيجة تحرير سعر الصرف، وبالتالي أصبحت عليهم مديونية حكومية كبيرة للغاز، والكهرباء، والضرائب، والتأمينات، مشددا على أهمية فتح مئات المصانع المتوقفة حتى على مراحل، ويتم حصر مشاكلها ذات الحالات المتشابهة ويتم التعامل مع أزمة كل مصنع من خلال الوزير المختص.
ولفت إلى أن ذلك سوف يتسبب فى زيادة معدل النمو الاقتصادى، وسيحل جزءا من البطالة التي تعاني منها الدولة، وسوف تحقق منتجا مصريا يغني عن المستورد، ما يخفض النسبة في العجز التجاري، لأن البنية التحتية في تلك المصانع المتوقفة موجودة وصالحة.
كما تقدم متولي بطلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة لتحسين جودة الهواء، والقضاء على أسباب تلوثه فى مدينة القاهرة، موضحا أن مدينة القاهرة أصبحت في المركز الثاني عالميا في تلوث الهواء، طبقا للتقارير الدولية.
وطالب الحكومة بضرورة الحد من التلوث المنتشر في القاهرة، ونقل المصانع والآلات التي لا تتوافق بيئيا من داخل القاهرة، موضحا أن التلوث البيئي يتسبب في مشكلات صحية، تكلف الدولة مئات الملايين من الجنيهات، مشددا على ضرورة وضع خطة لمدة 3 أو 4 سنوات للحد من تلك الظاهرة، من خلال رؤية مكتملة من جميع الوزارات وليس وزارة البيئة فقط.