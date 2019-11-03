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فولفو XC40.. إمكانات ضخمة جذبت الانتباه في مصر

تم الكشف عن سيارة فولفو XC40، وهي إحدى أهم الموديلات التي تنتمي إلى الطراز الرياضي متعدد الأغراض في الأسواق العالمية المختلفة خلال السنوات الماضية
تحرير:محمود نبيل ٠٣ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فولفو
فولفو
قدمت شركة فولفو عبر وكيلها التجاري في مصر، عز العرب، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة XC 40، والتي تمتلك شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية. لا شك أن صدور XC 40 الجديدة، يمثل نقلة في إصدارات شركة فولفو السويدية في مصر، وبالأخص خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت إصدار العديد من الموديلات الرائعة للشركة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة فولفو استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق مؤخرًا بشكل واضح وظاهر للجميع.
واستطاعت سيارة فولفو XC40 أن تقدم نموذجا رائعا على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الفئات الجماهيرية التي تميل إلى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، وخاصة أنها استطاعت في الآونة الأخيرة جذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وهي تعد أقوى سيارة في فئتها، خاصة بعد تعديلات في الشكل جعلت فولفو
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