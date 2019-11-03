فولفو XC40.. إمكانات ضخمة جذبت الانتباه في مصر

تم الكشف عن سيارة فولفو XC40، وهي إحدى أهم الموديلات التي تنتمي إلى الطراز الرياضي متعدد الأغراض في الأسواق العالمية المختلفة خلال السنوات الماضية
قدمت شركة فولفو عبر وكيلها التجاري في مصر، عز العرب، سيارتها الرياضية متعددة الأغراض الجديدة XC 40، والتي تمتلك شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية.
لا شك أن صدور XC 40 الجديدة، يمثل نقلة في إصدارات شركة فولفو السويدية في مصر، وبالأخص خلال السنوات القليلة الماضية، والتي شهدت إصدار العديد من الموديلات الرائعة للشركة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن سيارة فولفو استطاعت إقناع العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق مؤخرًا بشكل واضح وظاهر للجميع.
واستطاعت سيارة فولفو XC40 أن تقدم نموذجا رائعا على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الفئات الجماهيرية التي تميل إلى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، وخاصة أنها استطاعت في الآونة الأخيرة جذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وهي تعد أقوى سيارة في فئتها، خاصة بعد تعديلات في الشكل جعلت فولفو
واستطاعت سيارة فولفو XC40 أن تقدم نموذجا رائعا على مستوى الأسواق العالمية، وبالأخص الفئات الجماهيرية التي تميل إلى الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، وخاصة أنها استطاعت في الآونة الأخيرة جذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وهي تعد أقوى سيارة في فئتها، خاصة بعد تعديلات في الشكل جعلت فولفو XC40 فريدة في تصميمها الخارجي والداخلي ومزودة بمقاعد جلد وجميع وسائل الرفاهية.
الكفاءة الفنية
فولفو XC40 هي سيارة رائدة في فئتها، وتتفوق على منافساتها في السوق المصري، وتتميز XC40 الجديدة كليًّا بمحرك قوي سعة 2000 سي سي، مزود نظام (AWD All-Wheel Drive) ويولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر عند 5500 لفة في الدقيقة مع صندوق تروس أتوماتيكية من ثماني سرعات، مما يعطي سائقيها مرونة وتحكما أكبر في القيادة، بالإضافة إلى أنها واحدة من أكثر السيارات التي استطاعت تسجيل درجات كفاءة رائعة على مستوى استهلاك الوقود.
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وتعد السيارة الجديدة هي الأقوى في فئتها من حيث المواصفات وأناقة التصميم، فمع ارتفاع أرضي عالٍ، تمتاز السيارة بتصميم خارجي فريد بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد الجلدية وجميع وسائل الرفاهية عند أعلى مستوياتها.
خيارات متعددة
وسيتمكن العملاء من الاختيار بين ثلاث فئات وهي "مومنتم"، "آر- ديزاين"، و"إنسكربشن"، وتشترك الفئات الثلاث في أساسيات الشكل والمحرك والتصميم الداخلي والقوة والمتانة والأداء، بالإضافة إلى اشتراك الثلاث فئات في مقاس العجلات وكشافات الليد والمرايا الكهربائية ولوحة العدادات الرقمية مع التحكم في الشاشة باللمس ومثبت السرعة.
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وعلى مستوى الصالون الداخلي للسيارة، تقدم بمقاعد جلدية أنيقة، وتأتي السيارة مزودة بأحدث أنظمة الرفاهية، وذلك من خلال شاشة تدعم تشغيل أندرويد وأبل، مع نظام هارمون كاردون الصوتي المطور عن الأنظمة السابقة.
ويمكن للسائقين والركاب شحن أجهزتهم في منفذي شحن عالي التقنية، كما تتميز أيضًا ببدء التشغيل بضغطة زر، وتعتيم تلقائي للمرايا، وغير ذلك الكثير من الميزات والمواصفات، التي رجحت كفتها لتكون واحدة من أهم الموديلات بشكل عام في الأسواق العالمية.
الأمان والسلامة
شملت فولفو التقنيات الرائدة لضمان أن تكون XC40 واحدة من أكثر السيارات أمانًا على الطريق، حيث تتيح دمج خيارات مثل الكاميرات الأمامية والخلفية، والفرامل المتطورة، ونظام الثبات الإلكتروني مع المراقبة الأوتوماتيكية لضغط الإطارات، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، ونظام تحذير لخروج سلس لتغيير الحارة وذلك للحفاظ على سلامة جميع الركاب.
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وبالإضافة إلى المميزات الخاصة بالأمان والسلامة، توفر فولفو XC40 ما يزيد على 10 وسائد هوائية لحماية السائق والركاب، وهو ما جعل السيارة تحظى بتقييمات عالية في جوائز "سيارة العام" و"سيارة العام الأوروبية".