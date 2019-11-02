جريمة

إحالة كمسري قطار الإسكندرية إلى محكمة الجنايات

تحرير:التحرير ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
قطار
قطار
أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، المتهم "مجدي.إ" رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، إلى المحكمة الجنائية، لارتكابه جناية جرح أفضى إلى الموت، وجريمة الجرح العمدي، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"ضحية تذكرة القطار".
وقال بيان صادر من النيابة العامة، إنه إلحاقا البيان المؤرخ بتاريخ 29 أكتوبر فقد انتهت التحقيقات إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه نيه إيذاء المجنى عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة، فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال
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طعن-بالسكين

حكاية جملة دفعت موظفا لقتل طليقته وذبح شقيقها بالمرج

دقات قلبه سريعة، توتر يسيطر عليه، الحدث ليس بالهين، لقاء سيجمعه بطليقته حال حضورها للاطمئنان على ابنها الذي يمكث مع والده عقب انفصالهما، أفكار عدة تدور في عقل موظف بشركة وادي النيل للمقاولات، كيف ستكون الجلسة؟ ماذا سيخبرها حال وقوع عينيه عليها؟ لكن لم يدُر فى خلده أن الأمر سينتهي بجريمة قتل ستزج به خلف القضبان لينتظر مصيره الذي سيكتبه القدر على لسان القاضي بتهمة القتل، في جريمة بشعة أضحت حديث الساعة، يتناقل تفاصيلها أهالي منطقة المرج في محافظة القاهرة.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

إصابة رئيسي مدينة الجيزة وحي شمال في حادث تصادم

حادث تصادم بنفق إمبابة بين حافلة ركاب وسيارة ملاكي كاد يودي بحياة رئيسي مدينة الجيزة وحي الشمال، اليوم السبت. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بنفق إمبابة ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية وأوناش إغاثة، لرفع آثار الحادث وسحب الكثافات لحين تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها، مع نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

من المنوفية للدقهلية.. «راجح» تحول إلى أسلوب حياة

لم تكد قلوب أهالي المحروسة تستقر في موضعها من شدة الخوف والحزن من هول جريمة قتل الطالب محمود البنا على يد "محمد راجح"، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتيل الشهامة" ودارت أحداثها في مركز تلا التابع لمركز المنوفية، حتى تداول مستخدمو موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر) مقطع فيديو ظنوا للوهلة الأولى أنه محض مزحة أو مشهد سينمائي ضمن أفلام "الأكشن"، حيث يظهر فيه صِبية لم يكملوا السن القانونية بعد، مدججين بأسلحة نارية وبيضاء ويهددون الجميع دون خوف من مصير قد ينتهي بهم خلف القضبان، مسجلين "راجح" آخر، لكن تلك المرة في محافظة الدقهلية.
قوات-الشرطة (3)

4 دقائق مصورة تكشف كواليس 31 يوما مداهمات أمنية

فرض السيطرة على ربوع البلاد شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "أستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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حبس-متهمه

بعد ضحية الكمسري.. النائب العام يأمر بحبس رئيس قطار الإسكندرية

أمر المستشار حمادة الصاوي، بحبس المتهم مجدي إبراهيم محمد، رئيس القطار رقم 934 بهيئة السكك الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر الجاري للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح.
حبس-متهمه

حبس كمسري قطار الإسكندرية 4 أيام وعرضه على الطب الشرعي

قرر المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا، اليوم الثلاثاء، حبس مراجع التذاكر كمسري بحادث قطار (الإسكندرية - الأقصر) مجدي إبراهيم محمد حمام ، 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان قد تعاطي المخدرات من عدمه في واقعة قيامه بفتح باب القطار أثناء سيره بطريق "دفرة بطنطا " وإجبار شابين على النزول من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة ؛ مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الآخر.
قطار - أرشيفية

مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارة بقطار بالأقصر

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخرون في حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بدران شمالي مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بقطار بمزلقان بمنطقة بدران شمالي المدينة، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث مدير الأمن ورجال وسيارات الإسعاف وقيادات المحافظة، لمتابعة تفاصيل الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثث للمشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيقات.
المستشار-محمد شرين-فهمى

«كتائب حلوان والاتجار بالبشر» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات، اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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