تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

استاد القاهرة

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ولم تعلن اللجنة أسعار تذاكر نهائي البطولة. وحددت اللجنة لمباراتي الجمعة المقبلة، مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، تذكرة قيمتها 350 جنيها مصريا (22 دولارا أمريكيا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).

كما حددت اللجنة أيضا أسعار تذاكر مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي تشهد مواجهة بين مصر وغانا، والكاميرون ومالي، وهذا بجانب لقاء مصر والكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، بالإضافة إلى لقاء نصف النهائي يوم 19. وستبلغ أسعار التذاكر لهذه المباريات 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات،