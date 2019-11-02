رياضة

تعرف على أسعار تذاكر بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، أسعار تذاكر مباريات البطولة التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ولم تعلن اللجنة أسعار تذاكر نهائي البطولة. وحددت اللجنة لمباراتي الجمعة المقبلة، مصر مع مالي والكاميرون مع غانا، تذكرة قيمتها 350 جنيها مصريا (22 دولارا أمريكيا) لكبار الشخصيات، والدرجة الأولى ممتاز 200 جنيه (13 دولارا) والدرجة الأولى 150 جنيها (9.5 دولار) والدرجة الأولى العلوية 75 جنيها (5 دولارات) والدرجة الثانية 30 جنيها (2 دولار) والدرجة الثالثة 20 جنيها (1.5 دولار).
كما حددت اللجنة أيضا أسعار تذاكر مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، والتي تشهد مواجهة بين مصر وغانا، والكاميرون ومالي، وهذا بجانب لقاء مصر والكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، بالإضافة إلى لقاء نصف النهائي يوم 19. وستبلغ أسعار التذاكر لهذه المباريات 250 جنيها (16 دولارا) لكبار الشخصيات،
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
استاد-القاهرة‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف ودية مصر وجنوب إفريقيا

وافقت الجهات الأمنية، على إقامة الودية الثانية لمنتخب مصر الأوليمبي مع جنوب إفريقيا، باستاد القاهرة الدولي غدًا الأحد. وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو في الفترة بين الثامن و22 نوفمبر بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020. ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر انجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964 بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
اتحاد-الكرة (1)

الكاف يوافق على طلب الجبلاية بخصوص افتتاح كأس الأمم

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، على إقامة مباراة واحدة تجمع بين المنتخب الوطني ومالي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وطلب اتحاد الكرة الاكتفاء بمباراة واحدة بعدما وجد أن الكاف يرغب في إقامة مباراتين في الساعة الخامسة والثامنة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل، لكن مسئولي اتحاد الكرة طلبوا من الكاف الاكتفاء بمباراة واحدة خاصة وأن ترتيبات إقامة مباراة الافتتاح من حضور جماهيري وحضور مسئولين في الدولة بجانب برنامج الافتتاح ذاته سيستهلك الكثير من الوقت.
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