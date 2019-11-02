رياضة

طلعت يوسف يتغنى بالمحرق.. ويتحدث عن غياب سيسيه

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه قبل مواجهة المحرق البحريني، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وقال مدرب سيد البلد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحرق من الأندية القوية التي تمتلك شخصية البطل، الخصم من أعرق الفرق في البحرين والمنطقة العربية، ولديّ ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الاتحاد وشخصيتهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تخفيف الضغط خلال موقعة الإياب في البحرين".
وعن غياب رزاق سيسيه بسبب الإيقاف، قال طلعت يوسف: "غياب اللاعب مؤثر خاصة في الشق الهجومي، لكن نمتلك البدائل المناسبة". وافق أمن الإسكندرية على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع التنسيقي بين قيادات الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس
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عمرو الجنايني - أشرف صبحي (2)

عمرو الجنايني يكشف موعد تطبيق الـVAR وعودة الجماهير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد سوف تخرج على غرار أمم إفريقيا للكبار التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري، وأوضح الجنايني في تصريحات صحفية اليوم، السبت، على هامش اجتماعه مع اللجنة الإعلامية للبطولة، أنه تم تكليفه برئاسة اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي، مضيفا أن اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية تبذل جهودا من أجل إنجاح البطولة الإفريقية تحت 23 عاما.
بيراميدز - يانج أفريكانز 1

ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة يانج أفريكانز

أعلن المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه يانج أفريكانز بطل تنزانيا، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد على ملعب «الدفاع الجوي»، في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وانتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف وحيد عن طريق إيريك تراوري وعبد الله السعيد، وشهدت القائمة وجود السداسي الدولي "رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر".
برشلونة

مفاجأة.. ليفانتى يضرب برشلونة بثلاثية في حضور ميسي

سقط فريق برشلونة أمام نظيره ليفانتى بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدورى الإسبانى، والتى أقيمت على ملعب سيوداد دى فالنسيا، وسجل لصالح ليفانتى خوسيه كامبانيا فى الدقيقة الـ61 وبورخا مايورال فى الدقيقة الـ63 ونيامانيا رادويا فى الدقيقة الـ68، بينما سجل هدف الفريق الكتالونى ليونيل ميسي فى الدقيقة الـ3 من عمر المباراة. وعلى الرغم من الهزيمة يستمر البلوجرانا فى تصدّر جدول الليجا برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما رفع ليفانتى رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثامن.
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الزمالك- والاتحاد‎ (3)

مدرب المحرق: الاتحاد من أقوى الفرق بالبطولة العربية

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لنادي المحرق البحريني، جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة التي تقام بينهما غدا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات ذهاب دور الـ 16 "ثمن النهائي" من البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس). وقال المدير الفني لنادي المحرق البحريني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة زعيم الثغر: "الاتحاد من أقوى الفرق المشاركة في البطولة، وتابعت ذلك من خلال مشاهدتي مبارياته في الدوري المصري والعربي الكويتي، ولكن نحن هنا من أجل الفوز".
الاتحاد -السكندري‎

الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد حكم مباراة وادي دجلة

أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجًا لاتحاد الكرة، ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم، أمام فريق وادى دجلة، بقيادة الحكم أحمد العدوى، وجاء البيان الذي أصدره النادي السكندري، كالتالي: "الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق، حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق، وأبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة، منعت الكرة وهى باتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل وهو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً، وأكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم والمحليين صحة الهدف".
وادي دجلة 2018

«الاتحاد» يتعادل مع «دجلة» إيجابيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق الاتحاد السكندري، مع نظيره وادي دجلة، بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز، إذ أحرز هدف وادي دجلة مروان حمدي، في الدقيقة 15، بينما تمكن خالد قمر، إحراز هدف التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة السابعة يحتل بها المركز الخامس، وكذلك ارتفع رصيد وادي دجلة إلى نقطتين عند المركز الـ16. المباراة بدأت متكافئة بين الفريقين، حيث تبادل كل منهما الهجمات في محاولة لإحراز هدف مبكر.
حلمى-طولان

رسميا.. حلمي طولان مديرا فنيا لإنبي

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، اليوم الجمعة، عن تعيين حلمي طولان، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري والزمالك، مدربًا للفريق البترولي في الفترة الحالية. وقبل مجلس إدارة النادي البترولي اعتذار علي ماهر، المدير الفني، ووجه له الشكر ولجهازه المعاون على ما قدموه، وذلك بعد أن تقدم علي ماهر باستقالته من تدريب الفريق البترولي، بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، ليفشل في تحقيق أي فوز بعد مرور أربع جولات.
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