طلعت يوسف يتغنى بالمحرق.. ويتحدث عن غياب سيسيه

٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

طلعت يوسف

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، جاهزية فريقه قبل مواجهة المحرق البحريني، المقرر إقامتها غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد الإسكندرية، في ذهاب ثمن نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. وقال مدرب سيد البلد، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المحرق من الأندية القوية التي تمتلك شخصية البطل، الخصم من أعرق الفرق في البحرين والمنطقة العربية، ولديّ ثقة كبيرة في قدرات لاعبي الاتحاد وشخصيتهم ورغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تخفيف الضغط خلال موقعة الإياب في البحرين".

وعن غياب رزاق سيسيه بسبب الإيقاف، قال طلعت يوسف: "غياب اللاعب مؤثر خاصة في الشق الهجومي، لكن نمتلك البدائل المناسبة". وافق أمن الإسكندرية على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع التنسيقي بين قيادات الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس

وعن غياب رزاق سيسيه بسبب الإيقاف، قال طلعت يوسف: "غياب اللاعب مؤثر خاصة في الشق الهجومي، لكن نمتلك البدائل المناسبة".



وافق أمن الإسكندرية على حضور 5 آلاف مشجع لمؤازرة الاتحاد السكندري في مواجهته أمام المحرق البحريني، حيث عُقد الاجتماع التنسيقي بين قيادات الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم، وجاسر شمس، المدير التنفيذي للنادي السكندري، والشركة المسؤولة عن الأمن والحراسة.



يُذكر أن الاتحاد السكندري قد صعد لهذا الدور عقب اجتياز فريق العربي الكويتي، حيث فاز زعيم الثغر في الكويت بهدف نظيف أحرزه خالد قمر، وفي لقاء الإياب كرر سيد البلد فوزه بهدفين نظيفين، أحرزهما خالد قمر ورزاق سيسيه.

