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نائبة:هيئة محو الأمية أثبتت فشلها.. ولدينا 20% أميين

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
محو الأمية - صورة أرشيفية
محو الأمية - صورة أرشيفية
قالت شرين فراج عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، الثلاثاء المقبل، داخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وبحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة وغيره، موضحة أن هيئة محو الأمية الموجودة أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من الشعب أميين، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الأميين في سن من 15 عاما إلى سن 50 عاما، الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة.
وذكرت فراج، في تصريح لـ"التحرير" أن هيئة محو الأمية تم إنشائها عام 1991 ومن المفترض أنها كانت تستهدف المواطنين من هم الآن في سن 40 أو 35 عاما، لكن عندما تكتشف طبقا للإحصائيات السن الأكبر من الأمية، يدل على مشكلة في أداء عملها، ولدينا مشكلة في المهارات المهنية أيضا كالسباك والنجار وغيره من أصحاب الحرف
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السيسي يوجه بتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الجهود لتحديث وتطوير منظومة النقل بشكل شامل، وسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات الجديدة لتحقيق التطور والارتقاء المنشود في منظومة السكك الحديدية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزير النقل المهندس كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية.
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إعلامي عن هجومه على الشعراوي: «من حقي اختيار فتوى تناسب عقلي»

يواصل الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، الجدل ونشر "بوستات" على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الغرض منها انتقاد الشيخ الراجل محمد متولي الشعراوي. وكتب "حسين" على صفحته: "أنا مبسوط الحقيقة بعدد الزملاء الصحفيين اللى بينقلوا غن صفحتى.. وبشكرهم على المتابعة دى .. وياريت لو ينشروا الأتى بنفس حماس نشر البوست السابق، فضيلة الإمام الشعراوى إمام جليل له رصيد كبير من الحب عند كل المصريين، فضيلة الإمام الشعراوى بذل جهد كبير فى تفسير القرآن ووصل إلى الناس بطريقته البسيطة.
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له آراء شديدة الأذى.. إعلامي بقناة «TEN» يُهاجم الشيخ الشعراوي

لم يهدأ الرأي العام بمهاجمة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من خلال منشور لـ"أسما" ابنة الفنان شريف منير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى هاجم الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "تن"، إمام الدعاة.
سلع-غذائية

نائب يطلب مناقشة زيادة الأسعار:تنذر بمشكلات اجتماعية

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمال جلساته العامة، غدا الأحد، إذ تشهد الجلسة العامة تحديد موعد لمناقشة 39 طلب مناقشة عامة مقدم من عدد كبير من النواب. وتقدم طارق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ3 طلبات للمناقشة، أبرزها طلب مناقشة عن سياسة الحكومة، بشأن مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادى للمواطن المصرى البسيط، قائلا إن ثبات سعر الدولار وانخفاضه لم ينعكس إيجابيًا على خفض الأسعار فى الأسواق، بسبب عدم وجود رقابة حقيقة على الأسواق من الدولة.
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عبد العال يرفض الإذن للنيابة باتخاذ إجراءات ضد نائب

رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الإذن للنيابة العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب عبد السلام محمود سيد أحمد (عبد السلام الخضراوي)، في القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 31 لسنة 5/2019 فحص أخذ رأي المكتب الفني لتوافر شبهة الكيدية. وكان عبد العال خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، قرر إرجاء أخذ تصويت النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت طلب النائب العام بشأن النائب عبد السلام سيد أحمد.
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السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
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