نائبة:هيئة محو الأمية أثبتت فشلها.. ولدينا 20% أميين
تحرير:محمد محمود
٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م
محو الأمية - صورة أرشيفية
قالت شرين فراج عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، الثلاثاء المقبل، داخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وبحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة وغيره، موضحة أن هيئة محو الأمية الموجودة أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من الشعب أميين، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الأميين في سن من 15 عاما إلى سن 50 عاما، الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة.
وذكرت فراج، في تصريح لـ"التحرير" أن هيئة محو الأمية تم إنشائها عام 1991 ومن المفترض أنها كانت تستهدف المواطنين من هم الآن في سن 40 أو 35 عاما، لكن عندما تكتشف طبقا للإحصائيات السن الأكبر من الأمية، يدل على مشكلة في أداء عملها، ولدينا مشكلة في المهارات المهنية أيضا كالسباك والنجار وغيره من أصحاب الحرف
وذكرت فراج، في تصريح لـ"التحرير" أن هيئة محو الأمية تم إنشائها عام 1991 ومن المفترض أنها كانت تستهدف المواطنين من هم الآن في سن 40 أو 35 عاما، لكن عندما تكتشف طبقا للإحصائيات السن الأكبر من الأمية، يدل على مشكلة في أداء عملها، ولدينا مشكلة في المهارات المهنية أيضا كالسباك والنجار وغيره من أصحاب الحرف المهنية، لا تجدهم، لافتة إلى أنه للأسف يتم استخراج شهادة مضروبة لمحو الأمية بـ50 جنيها.
وأشارت إلى أنه بناءً على مشروع القانون سيتم إلغاء الهيئة الحالية، وإنشاء أخرى تحت مسمي "الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل"، وتسند إلى تلك الهيئة الجديدة كافة الممتلكات والأصول والموظفين، موضحة أن الفلسفة الجديدة ستكون تقدم أي مواطن أمى لتلك الهيئة، ستقوم الهيئة بمحو أميته وأيضا المساهمة في تعليمه للحرفة والمهنة التي يميل إليها، ويتلقى التدريب والتعليم المناسب واكتساب المهارة والعمل على توظيفه ورفع درجة تعلمه، بحصوله على شهادة للمهنة التي سوف يمارسها، وستكون بمثابة تصريح مزاولة مهنة.
وتابعت: "مشروع قانون الهيئة ينص على إنشاء شركات أو كيان يتولى توظيفهم وتوجهم للعمل في المناطق مع المواطنين، وهدفنا ليس محو أمية فقط بل اكتساب حرفة ومهنة يعمل بها مستقبلا وأيضا وظيفة يحصل عليها، وسيتم تعليم أكثر من 15 مليون أمي والعمل على تنمية مهارتهم".
يذكر أن الدولة أنشئت هيئة لمحو الأمية، بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1991 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار انطلاقا من حق كل مصرى في التعليم وأن يبقى متعلما ما بقى على قيد الحياة، وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.