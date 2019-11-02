نائبة:هيئة محو الأمية أثبتت فشلها.. ولدينا 20% أميين

تحرير:محمد محمود ٠٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

محو الأمية - صورة أرشيفية

قالت شرين فراج عضو مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم منها بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمحو الأمية ورعاية التأهيل، الثلاثاء المقبل، داخل لجنة التعليم والبحث العلمى، وبحضور كافة الجهات المعنية من ممثل وزارتي التربية والتعليم والقوي العاملة وغيره، موضحة أن هيئة محو الأمية الموجودة أثبتت فشلها، ولم تقم بالدور المطلوب منها علي مدار السنين الماضية، والدليل على ذلك وجود أكثر من 20% من الشعب أميين، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن الأميين في سن من 15 عاما إلى سن 50 عاما، الأمر الذي يعد في منتهى الخطورة.

وذكرت فراج، في تصريح لـ"التحرير" أن هيئة محو الأمية تم إنشائها عام 1991 ومن المفترض أنها كانت تستهدف المواطنين من هم الآن في سن 40 أو 35 عاما، لكن عندما تكتشف طبقا للإحصائيات السن الأكبر من الأمية، يدل على مشكلة في أداء عملها، ولدينا مشكلة في المهارات المهنية أيضا كالسباك والنجار وغيره من أصحاب الحرف